Manuela Vs Antonio a Forum/Video virale del teatrino trash: “La mia verginità…”

Manuela contro Antonio, questo è il momento che non dimenticheremo molto facilmente né se ci siamo trovati davanti allo schermo all’ora della messa in onda di Forum e nemmeno se abbiamo aperto i social o whatsapp e ci siamo ritrovati alle prese con una signora urlante e fuori di testa. Proprio lei è Manuela ed è pronta a chiedere il risarcimento al marito, o presunto tale, Antonio, solo perché l’uomo l’ha sposata pur sapendo che il matrimonio non sarebbe stato valido perché lui era già sposato con Lucia e il divorzio non c’era ancora stato. Al grido di “bigamo”, la donna ha iniziato ad inveire contro di lui in studio con Paolo Ciavarro dietro pronto a fare qualsiasi tipo di espressione, dallo sconvolto al divertito, con buona pace del pubblico.

Manuela Vs Antonio a Forum in un simpatico teatrino trash

Il video è già diventato virale e non solo perché la signora Manuela continua a gridare e inveire contro il presunto marito Antonio ma anche perché le sue scene sono tutte da guardare con lei pronta a tirare sospiri profondi, definendosi poi calma, e poi addirittura mettendosi a cavalcioni nella sua postazione definendosi “atletica” e spingendo così il giudice di turno ad intervenire sedandola un po’. Anche dopo il confronto, i due si mettono sulle poltrone pronti ad attendere il responso finale ed è allora che Manuela continua accusando ancora Antonio di averle fatto del male e di aver davvero esagerato mentendo con lei. Anche in quel caso sembra che la signora abbia più bisogno di un esorcista che di un risarcimento ma le risate di sicuro non sono mancate.

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trashata Universale (@trashatauniversale)

