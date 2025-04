Manuele Velo, chi è Tommaso di Mare Fuori 5: “Approdato nella serie per caso”

Questa sera andrà in onda la 2a puntata di Mare Fuori 5, in prima serata su Rai2, e ci sarà un nuovo ingresso nell’IPM: quello di Tommaso, il nuovo ‘Chiattillo’ ha un doloroso passato alle spalle che verrà fuori proprio nei due episodi trasmessi stasera. Ad impersonarlo c’è un nuovo talento emergente, quello di Manuele Velo, chi è? Campano, più precisamente di Giugliano in Campania in provincia di Napoli, il 2 ottobre 2005 sin da piccolo si appassiona alla recitazione e a soli 13 anni viene scelto per un piccolo ruolo nella fiction di successo Rai L’Amica Geniale, il progetto poi è saltato a causa dello scoppio della pandemia del Covid.

Dopo l’ennesima delusione, Manuele Velo decide di provare un ultima volta la carriera di attore prima di mollare tutto e dedicarsi ad altro. Partecipa ai casting e grazie ad un’ottima prova attoriale ottiene il ruolo di Tommaso in Mare Fuori 5. Sarà lui stesso a rivelare in svariate interviste di essere ‘approdato nella serie per caso’ ad un passo dal mollare. Adesso, invece, sta iniziando a credere che la sua passione per la recitazione possa trasformarsi in un vero e proprio lavoro e per questo ha iniziato a studiare seriamente dizione e recitazione, magari entrando in una scuola prestigiosa come l’Accademia Silvio D’Amico o il Centro Sperimentale.

Fidanzata di Manuele Velo, chi è? Riserbo assoluto sulla vita privata

Chi è la fidanzata di Manuele Velo, Tommaso in Mare Fuori 5? Sulla sua vita privata ad oggi vige il massimo riserbo. Non si sa se ha una fidanzata o sia single. Tuttavia qualche informazione in più si può ricavare, invece, dai suoi profili social, dove vanta ben 26mila follower, è un appassionato di body building, canta molto bene ed è un musicista, sa suonare vari strumenti tra cui il pianoforte è legatissimo alla madre ed uno dei suoi sogni nel cassetto è di lavorare con il regista Paolo Sorrentino magari partecipando anche con un piccolo ruolo in uno dei suoi film. La sua paura più grande, invece, è quella di non realizzarsi come attore e di non riuscire ad ottenere un’indipendenza economica. Nel frattempo questa sera, per i telespettatori di Rai2, farà il suo debutto nella fiction Mare Fuori 5 nelle vesti del Chiattillo Tommaso.