Mara Carfagna è incinta?/ “Prima figlia a 44 anni da Alessandro Ruben”: il gossip

Mara Carfagna è incinta. La vice presidente della Camera dei Deputati, un tempo fa soubrette, sarebbe in dolce attesa di una bambina secondo il gossip lanciato da Dagospia. “Fiocco rosa per Mara Carfagna: aspetta una bimba!”, si legge, e la prova del gossip starebbe in una foto inviata al noto portale da un lettore che mostrerebbe la deputata di Forza Italia, oggi 44enne, in un negozio pre-maman. “Per lei è stata una quarantena galeotta”, aggiunge ancora Dagospia. Un periodo trascorso con il suo fidanzato, l’ex deputato Alessandro Ruben, di 53 anni. I due, quindi, sarebbero in attesa di una bambina, loro prima figlia. Prima di Alessandro, Mara Carfagna è stata sposata per un anno, dal 2011, con il costruttore romano Marco Mezzaroma. Il matrimonio è finito in malo modo ed è stato poi annullato dalla Sacra Rota.

MARA CARFAGNA DIVENTA MAMMA A 44 ANNI: IL GOSSIP

Mara Carfagna sarebbe dunque in attesa della sua prima figlia. D’altronde non ha mai negato il desiderio di diventare mamma. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Belve, la deputata ha infatti dichiarato: “Ho il desiderio di avere un figlio. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima”. Ancora, dopo aver sottolineato il rapporto col compagno, a CHI la Carfagna ha ribadito il suo desiderio di diventare mamma: “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto“.



