Ieri mattina al Gemelle di Roma, Mara Carfagna ha partorito dando alla luce la sua piccola Vittoria Ruben avuta dal compagno Alessandro Ruben. Le prime notizie che arrivano dalla clinica sono davvero poche e quello che sappiamo è che alla fine si è reso necessario un parto cesareo per la Carfagna ma che tutto è andato bene tanto che si parla già di allattamento per la piccola neo arrivata. La notizia è arrivata da Dagospia poco fa ed è sempre il sito che rivela questi primi dettagli su quanto è accaduto alla Carfagna che ha scoperto di essere incinta durante il lockdown. All’epoca proprio lei ha rivelato di essere stata travolta da una grande felicità ma anche da un po’ di preoccupazione per quello che è il periodo che stiamo affrontando.

Mara Carfagna ha partorito, è nata Vittoria Ruben, parto cesareo e allattamento al seno per lei

La scorsa estate, Mara Carfagna e Alessandro Ruben hanno un po’ respirato in vacanza al mare dove spesso sono stati paparazzi coccolosi e innamorati con il pancione pronto a dividerli un po’. Per la 44enne vicepresidente della Camera si tratta del primo parto e della sua primogenita mentre Alessandro è già padre di un’altra figlia, Eleonora, che adesso ha sedici anni. La neo mamma aveva rivelato al settimanale Gente: “Fare un figlio è una scelta d’amore. E’ il coronamento di un percorso accanto a una persona attenta e presente che ama l’idea di costruire una famiglia”. Adesso la neo famiglia allargata si stringerà intorno alla piccola Vittoria.



