Mara Carfagna ricoverata per polmonite/ Come sta? Fonti FI: “Non è Covid”

La deputata di Forza Italia, nonché vicepresidente della Camera, Mara Carfagna è ricoverata in ospedale a Roma da mercoledì scorso per una forma importante di polmonite: lo si apprende solo ora da fonti dell’Ansa vicine alla parlamentare da poco diventata mamma della piccola Vittoria Ruben. Per fortuna la malattia polmonare al momento non sembra essere Covid-19, ma ulteriori accertamenti sono in corso d’opera per capire quando potrà essere dimessa: le sue condizioni sono giudicate «buone» secondo le stesse fonti vicine a Forza Italia. A pochi giorni dal suo 45esimo compleanno (il prossimo 18 dicembre), la bella deputata di Forza Italia ha fatto parlare e molto di sé non solo per le diatribe interne con parte del suo partito, ma per essere rimasta incinta in età non così usuale: l’ultima “apparizione pubblica” risale a 5 giorni fa su Instagram con un post sui 40 dalla legge sul divorzio, mentre il 3 dicembre scorso scrisse su Twitter un post sul Giornata internazionale per la Disabilità.

COME STA MARA CARFAGNA

Il peggioramento della polmonite sarebbe però avvenuto mercoledì scorso tanto che la famiglia ha deciso di ricoverata per accertamenti in un ospedale romano rimasto “anonimo”: «Mara Carfagna è in buone condizioni e la sua polmonite non è da Covid-19», confermano le fonti parlamentari all’Ansa. Lo scorso 19 novembre la stessa vicepresidente della Camera rimase per alcuni giorni in isolamento fiduciario dopo un contatto con un positivo al Sars-CoV-2: si risolse tutto dopo il tampone risultato negativo. Ad annunciare dell’isolamento fu la portavoce della Carfagna, Carlotta Sabatino, spiegando come l’assenza alla conferenza stampa con la Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti era dettata proprio dalla quarantena preventiva. Dal punto di vista politico, resta molto delicata la sua posizione in Forza Italia nel momento in cui metà partito ritiene si debba dialogare maggiormente col Governo, a cominciare da Mes e Recovery Fund: nell’ala “dialogante”, oltre a Mara Carfagna figura anche l’ex ministro Pa Renato Brunetta.



