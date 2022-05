Mara e il crepuscolo degli dei/ Su Italia 1 il film di Tommy Krappweis

Mara e il crepuscolo degli dei, diretto da Tommy Krappweis

Mara e il crepuscolo degli dei andrà in onda domenica 8 maggio su Italia 1 alle ore 16.25. Il film del 2015 è diretto da Tommy Krappweis, regista, musicista e comico tedesco. È famoso come membro della serie comica RTL Saturday Night, di cui ha fatto parte dal 1995 al 1998, e per aver ideato il personaggio KiKA Bernd das Brot, grazie al quale ha vinto l’Adolf Grimme Prize nel 2004.

Krappweis dal 2009 scrive libri per bambini e ragazzi e autobiografie. Krappweis ha diretto il primo capitolo della sua trilogia fantasy Mara e il portatore di fuoco nel 2013. La musica del film è composta da Andreas Lenz v. Ungern Sternberg e Dominik Schuster; la sceneggiatura da Tommy Krappweis, Sebastian B. Voss, Doris Seisenberger, Nina Trachte; i produttori sono Christian Becker e Alexander Dannenberg.

Mara e il crepuscolo degli dei, la trama del film: il sogno di una 14enne

Mara e il crepuscolo degli dei ha per protagonista la quattordicenne Mara, il cui unico desiderio è essere come tutti gli altri. A scuola i compagni la considerano una strana, a casa vive insieme a una madre appassionata di esoteria e Mara è spesso tormentata da sogni a occhi aperti.

Non appena capisce che non sono fantasie, ma vere e proprie visioni, la ragazza viene a sapere di avere l’intero destino dell’umanità su di sè. Solo lei può evitare che il mondo finisca. Grazie al dottor Reinhold Weissinger, professore di mitologia germanica, la giovane intraprende un’avventura che l’aiuterà a crescere e a salvare il pianeta.

