Mara e Il Crepuscolo degli Dei/ Video, su Italia 1 il film con Jan Josef (19 gennaio)

Mara e Il Crepuscolo degli Dei va in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 gennaio, alle ore 16:20. Si tratta di una pellicola televisiva distribuita direttamente sul circuito delle televisioni è realizzata in Germania nel 2015 per la regia di Tommy KrappweisIl quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Sebastian B. Voss. Le musiche della colonna sonora sono stata scritta da Andreas Lenz Ungern Sternberg e Dominik Schuster mentre nel cast sono presenti Lialian Prent, Jan Josef Liefers, Esther Schweins, Christoph Maria Herbst e Eva Habermann.

Mara e Il Crepuscolo degli Dei, la trama del film

Ecco la trama di Mara e Il Crepuscolo degli Dei. Una adolescente di nome Mara si trova a dover fare i conti con una serie di difficoltà tipiche con la sua età anagrafica. Lei si vede del tutto differente rispetto alle altre compagne di scuola e soprattutto le continue ingiurie che deve sopportare non le permettono di essere serena e tranquilla. Le problematiche non riguardano soltanto il mondo della scuola ma anche e soprattutto il suo rapporto con la mamma che continua a praticare dei rituali esoterici che pongono diversi interrogativi nella stessa ragazzina la quale vorrebbe per questo avere una vita e soprattutto una famiglia normale. Come se non bastasse questo a Mara capita spesso e volentieri di sognare ad occhi aperti vedendo delle situazioni che sembrano piuttosto realistiche. Tuttavia un giorno si renderà conto che quanto ha visto rappresenti effettivamente la realtà di quanto poi è accaduto. In pratica la ragazzina si renderà conto di essere una sorta di veggente capace di vedere nel futuro e quindi prevedere quello che potrebbe accadere. Questi poteri tuttavia non sono del tutto casuali in quanto devono permettere a lei di salvare il destino del mondo da una tragica fatalità. Nello specifico in una di queste visioni la giovane adolescente vedrà una situazione catastrofica con degli esseri di capacità superiori ed una serie di simboli che tuttavia non riesce a decifrare. La ragazzina essendosi comunque resa conto che i simboli riportano a quella che era l’antica civiltà germanica con particolare riferimento alla mitologia decide di rivolgersi al suo insegnante di questa materia il quale inizialmente non crede al racconto della ragazzina per poi rivedere la propria posizione. Questi si renderanno conto che sta per succedere una vera e propria catastrofe che potrebbe distruggere non solo la Germania ma tutto il mondo. Toccherà quindi alla giovane adolescente Mara farsi carico di questa situazione e cercare in ogni modo di evitare la fine del mondo e quindi della razza umana.

