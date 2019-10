Mara e Silvia, le sorelle di Nadia Toffa/ “Per loro tanto amore incondizionato”

Tra i tanti affetti che le sono stati accanto in questi anni, Nadia Toffa ne vantava due per lei davvero unici ed indispensabili. Si tratta delle due sorelle Mara e Silvia. È stata proprio lei a presentarle con uno scatto pubblicato su Instagram circa un anno fa in cui ha voluto anche regalare ai follower un pezzo di vita privata. Come prima, la Toffa aveva voluto presentare Mara: “Mia sorella maggiore Mara era la mia influencer – ha spiegato la Toffa -. Si commuoveva traducendo l’Ippolito in greco. Era semplice e più matura della sua età. Una seconda mamma per me. Ora fa la prof.” Su Silvia invece, aveva raccontato “Lei è avvocato e secondogenita. Io la più disperata, randagia, selvaggia e matta.”.

Nadia Toffa e l’ammirazione per la sorella Marta

Grande l’ammirazione di Nadia Toffa per la sorella maggiore, tanto da dedicarle parole speciali: “Mara è la sorella maggiore che tutti vorrebbero perché mi portava ovunque – ha ricordato la giornalista -. La prima volta in discoteca con lei così mamma Marghe si fidava. Avevamo modelli diversi una volta. Fatte con lo stampino comunque. Tanto amore incondizionato”. Lo stesso amore incondizionato che oggi le sue sorelle continuano a mostrarle, nonostante non ci sia più. “Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi” hanno scritto le due sorelle, e tutta la famiglia, nel toccante messaggio dedicato alla giornalista e conduttrice de Le Iene che questa sera verrà ricordata in modo molto speciale proprio nel corso della prima puntata di questa nuova edizione, la prima senza di lei.





