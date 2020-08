Mara e Silvia, sorelle Nadia Toffa/ “Io ero la più disperata, loro erano…”

Mara e Silvia Toffa sono le due amate sorelle di Nadia Toffa. I loro nomi sono più che conosciuti dai telespettatori, che hanno avuto modo di vederle al fianco della conduttrice in qualche scatto condiviso sui social. “Mia sorella maggiore Mara era la mia influencer“, ha scritto la giornalista su Instagram, molto prima di spegnersi, “si commuoveva traducendo l’Ippolito in greco. Era semplice e più matura della sua età. Una seconda mamma per me. Ora fa la prof. L’altra è Silvia, avvocato e secondogenita. Io la più disperata, randagia, selvaggia e matta. Mara è la sorella maggiore che tutti vorrebbero perchè mi portava ovunque. La prima volta in discoteca con lei, così mamma Marghe si fidava. Avevamo modelli diversi una volta. Fatte con lo stampino comunque. Tanto amore incondizionato”. Clicca qui per leggere il post di Nadia Toffa. Mara e Silvia non hanno mai smesso di tenere la sorella per mano, lungo il corso del suo intenso calvario. Anche se in realtà non erano loro due a sostenere la giornalista, ma il contrario. “Era Nadia che faceva coraggio a noi”, ha raccontato Mara a Gente tempo fa, “una roccia. Un concentrato di energie belle. Sono stata un po’ la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi. Era molto più matura della sua età”.

Mara e Silvia, sorelle Nadia Toffa: “orgogliose del suo messaggio”

Mara e Silvia Toffa sono due delle eredi di Nadia Toffa, le sorelle amatissime con cui ha condiviso una vita intera. Ai giornali però è sempre stata Mara a parlare di quanto avvenuto in quegli ultimi mesi, prima che la giornalista si spegnesse. “Era una persona vera”, ha detto a Gente tempo fa, “faceva approfondimento in mezzo alla gente. Noi siamo orgoglioso per il messaggio di forza e di speranza che ha lasciato a tutti”. Silvia è rimasta invece sempre un po’ più dietro le quinte, anche se ha avuto modo di regalare un grande sorriso alla sorella prima della tragedia. “Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero”, ha detto la madre Margherita Rebuffoni a La Vita in Diretta, svelando che Nadia sapeva già tutto. Era stata lei, con un filo di voce, a dirle un giorno che Silvia era incinta di una bambina. “Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale”, ha aggiunto per darsi una spiegazione dell’evento straordinario che ha avuto modo di vivere con la figlia. Oggi, giovedì 13 agosto 2020, Le Iene racconteranno Nadia Toffa in uno speciale che andrà in onda in prima serata. Saranno tanti i documenti inediti raccolti e condivisi per parlare della giornalista. Di sicuro anche le due sorelle avranno deciso di dare il loro contributo, per onorare la memoria di Nadia.

Il post di Nadia





