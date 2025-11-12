Il giallo di Mara Favro questa sera a Chi l'ha visto, con il focus sulla morte della 51enne, trovata cadavere nei boschi dopo un anno dalla scomparsa

Il giallo di Mara Favro tornerà questa sera al centro dei servizi di Chi l’ha visto?. Il talk di Rai Tre, condotto da Federica Sciarelli, si soffermerà quindi nuovamente su questa donna di 51 anni, madre di una bambina, che l’8 marzo 2024 scomparve in quel di Chiomonte per poi riapparire mesi dopo, purtroppo, sotto forma di cadavere. I suoi resti sono stati infatti rinvenuti nei boschi di Gravere, a non troppa distanza dal luogo in cui è stata vista per l’ultima volta. Ma cosa è successo a Mara Favro?

La procura, dopo un anno e mezzo di indagine, vuole archiviare, convinta che la donna si sia suicidata, ma la famiglia si sta invece opponendo con tutte le forze e si dice certa che la 51enne non si sia tolta la vita, in quanto amava troppo la figlia, ma si è ammazzata. A complicare la situazione è una recente diagnosi secondo cui Mara Favro soffriva di disturbo bipolare; di conseguenza, questa sua fragilità l’avrebbe appunto spinta a un gesto estremo, gettandosi nel vuoto, nel dirupo dove poi i suoi resti sono stati effettivamente ritrovati.

MARA FAVRO, PER LA FAMIGLIA NON SI E’ SUICIDATA

Ma la famiglia dice no e punta il dito nei confronti dei “protagonisti” di questa vicenda, a cominciare da Cosimo Esposto, ex pizzaiolo, e da Vincenzo Milione, l’ex datore di lavoro di Mara Favro – entrambi indagati – e che, secondo i parenti, avrebbero mentito. Stando a quanto riferito dal legale della famiglia, i due si sarebbero messi d’accordo per fornire la stessa tesi alle forze dell’ordine, ovvero che Mara Favro sarebbe stata portata da Esposto a casa sua, poi lui l’avrebbe lasciata lì e se ne sarebbe andato, dopo che la donna aveva finito il turno di lavoro nella pizzeria di Milione.

C’è poi il “giallo” del messaggio scritto da Esposto a Milione, in cui si parla di Mara Favro e in cui lui dice di non essere interessato a lei: “Ti ho detto di non mettermi in mezzo a questa storia”, spiega lui, minacciando una denuncia. Ma a cosa si riferivano? È un altro punto su cui si è interrogato l’avvocato Saraniti, legale della famiglia della 51enne. Infine, c’è un messaggio che entrambi gli indagati avrebbero sostenuto di aver ricevuto da Mara, ovvero: “Non posso più venire a lavorare in pizzeria perché non ho tempo per mia figlia”. Ma dopo la copia forense dei telefoni non risulterebbe questo WhatsApp: perché quindi raccontarlo?

MARA FAVRO, ECCO CHE COSA POTREBBE ESSERLE ACCADUTO

Cosa è successo, quindi, a Mara Favro se non è stato un suicidio? L’unica cosa certa è che la donna è caduta da una grande altezza, ma bisognerà comprendere se lo ha fatto di proposito o involontariamente. C’è l’ipotesi più inquietante, quella dell’omicidio – in cui credono i familiari – visto che Mara Favro non conosceva assolutamente il luogo dove è stata ritrovata cadavere; e soprattutto, cosa ci andrebbe a fare una donna nel bosco di notte? Di conseguenza, qualcuno ce l’ha portata.

C’è poi l’ipotesi dell’incidente, che si potrebbe anche traslare in morte come conseguenza di qualche reato: Mara Favro potrebbe essere stata portata in quel posto, magari per una violenza sessuale, e ovviamente a forza; e lei, per scappare nel buio, sarebbe finita nel dirupo. Un’ipotesi in cui crede in particolare Milione, che, ricordiamo, per la procura non è coinvolto attivamente nella morte della donna, così come Cosimo Esposto. Vedremo quindi se Chi l’ha visto?, che sta seguendo da sempre questo caso spinoso, possa fornirci qualche risposta in più, scartando eventuali ipotesi e concentrandosi su una sola: purtroppo, Mara Favro non c’è più, ma è giusto che i familiari sappiano con certezza cosa sia accaduto a questa donna.