Luca Milione, datore di lavoro di Mara Favro scomparsa in Val di Susa e trovata morta nei boschi di Gravere, è stato arrestato poche ore fa nell’ambito di un altro procedimento che lo vede coinvolto in costanza della sua posizione di indagato per omicidio nell’inchiesta sul caso della 50enne.

L’uomo, che si è sempre detto estraneo alla vicenda della donna, avrebbe violato gli obblighi di sorveglianza a cui è sottoposto e sarebbe uscito senza permesso dal Comune in cui risiede. Lo rende noto Chi l’ha visto?, che questa sera torna sul giallo di Mara Favro e su tutti i misteri collaterali che insistono da mesi intorno al caso.

Delitto di Garlasco, trovato martello nel canale a Tromello/ Si valuta compatibilità con arma omicidio

Mara Favro, sequestrata l’auto di Luca Milione

Secondo quanto riporta RaiNews, gli investigatori avrebbero sequestrato l’auto di Luca Milione dopo l’arresto per violazione delle disposizioni di sorveglianza. Il gestore della pizzeria di Chiomonte dove lavorava Mara Favro, luogo dell’ultimo avvistamento della donna la notte tra il 7 e l’8 marzo 2024, sarebbe stato trovato fuori casa e a bordo del veicolo sprovvisto di assicurazione.

Scomparsa di Daniela Ruggi, lo "sceriffo" Domenico Lanza a Chi l'ha visto?/ "Anche io voglio la verità"

Parallelamente prosegue l’indagine sul caso della 51enne, con la richiesta di una proroga di 30 giorni formulata dal medico legale Roberto Testi per ulteriori analisi sui resti ossei rinvenuti a Gravere. Si tratta di un prolungamento necessario ad approfondire alcuni elementi potenzialmente utili a chiarire cause e dinamica del decesso.