Mara Favro, fratello contro richiesta di archiviazione: "Indagini sbrigative". E spunta il giallo del controllo a Milione (mai avvenuto): alibi a rischio?

La famiglia di Mara Favro non si arrende: l’inchiesta sulla morte della 51enne scomparsa a Chiomonte non va archiviata. Per questo ha presentato opposizione alla richiesta della Procura di Torino, secondo cui il caso va chiuso per suicidio. Il fratello Fabrizio ha ribadito la loro posizione a Chi l’ha visto?, insieme all’avvocato Roberto Saraniti. Quest’ultimo ha spiegato che la donna era affetta da bipolarismo, ma non si trovava in una fase depressiva, “che è quella in cui generalmente può verificarsi un atto anticonservativo come quello indicato alla Procura”. Saraniti ha concluso che “sotto un profilo scientifico e medico è infondata la richiesta di archiviazione, perché si basa su assunzioni molto distanti dalla scienza medica”.

Mara Favro a Chi l'ha visto/ Cosa è successo alla 51enne? Le tre ipotesi: dal suicidio all'omicidio

Inoltre, la famiglia punta il dito contro le indagini, che – secondo il fratello di Mara Favro – sono state “troppo sbrigative e veloci”, dopo aver impiegato un anno e mezzo per ritrovarne i resti. “Con quali conclusioni, per quali motivazioni è stata chiusa l’indagine? È stata chiesta l’archiviazione con queste motivazioni? Per noi non ha senso e, con l’avvocato, abbiamo fatto degli approfondimenti che, a nostro avviso, devono essere rivisti e ricontrollati”, ha aggiunto Fabrizio Favro.

Salvatore Del Campo: evaso dai domiciliari/ Accusato di stalking, ha tagliato il braccialetto elettronico

IL GIALLO DEL CONTROLLO DEI CARABINIERI A MILIONE

Vengono anche messi in evidenza errori e contraddizioni, come quelle di Luca Milione, uno dei due indagati, titolare della pizzeria dove lavorava Mara Favro. L’uomo ha sempre dichiarato ai giornalisti di aver ricevuto un controllo dei Carabinieri al suo domicilio (nell’ambito della sorveglianza speciale) nella notte della scomparsa di Mara, fornendosi così un alibi; ma, dalla lettura degli atti effettuata dal programma, tale controllo “non risulta essere stato effettuato” né registrato dalle pattuglie di Susa.

L’avvocato Saraniti ha confermato che la nota dei Carabinieri indica un solo controllo a febbraio, e non in quella notte. “Io mi ricordo perfettamente che sono venuti i Carabinieri. Non ti ho detto una balla. Sbagliano loro a dire che non ci sono”, ha dichiarato Milione all’inviato di Chi l’ha visto?. Pur essendo indagato, anche Milione ritiene che Mara Favro non si sia suicidata, ma sia stata uccisa; ipotizza però che qualcuno sia arrivato in auto, l’abbia caricata e uccisa, lasciando il telefono in macchina per simulare che fosse rimasta due ore nel parcheggio.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Tornerei a fare l'avvocato di Andrea Sempio, mio compenso? 15.000 euro"

“Era così contenta, Mara. Doveva avere il contratto a tempo indeterminato ed era felicissima: voleva dimostrare alle assistenti sociali che aveva un lavoro e sperava di riprendersi la figlia. È impossibile che poi mi dica che non poteva più venire perché quel contratto indeterminato lo volevi per tuo figlio. Capisci dov’è la contraddizione?”, ha dichiarato all’inviato del programma.

LUCA MILIONE: “MARA FAVRO? L’HANNO AMMAZZATA”

Milione ha inoltre affermato di essere disposto a essere indagato di nuovo, a patto che il mirino venga allargato per includere anche altre persone vicine a Mara Favro nelle sue ultime 24 ore di vita: “Secondo me l’assassino è nelle ultime 24 ore, e io sono sempre più convinto che sia venuto qualcuno con la macchina, l’abbia presa, l’abbia caricata e poi abbia fatto quello che ha fatto. Secondo me non si è ammazzata. Secondo me l’hanno ammazzata”.

Di parere diverso è il suo legale: “Io ritengo che ulteriori indagini siano del tutto superflue, perché la posizione di Milione è stata vagliata sotto più profili — attraverso le intercettazioni, i sequestri, le perquisizioni di vetture e locali. Credo che, prima ancora di concentrarci sul cercare un colpevole, occorrerebbe avere la certezza che Mara Favro sia stata uccisa. Ritengo che l’indagine abbia chiarito che non c’è neppure questa certezza, poiché si ipotizza un gesto anticonservativo o una caduta accidentale. Quindi, a mio avviso, manca perfino la prova generica di un omicidio”, ha dichiarato l’avvocato Luca Calabrò.