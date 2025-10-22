Morte di Mara Favro, chiesta l'archiviazione del fascicolo per omicidio, Procura evidenzia la mancanza di sviluppi nelle indagini

L’inchiesta sulla morte di Mara Favro, per l’ipotesi di omicidio volontario che aveva fatto scattare le indagini nei confronti dei due principali accusati Vincenzo Luca Milione e Cosimo Esposto, potrebbe presto essere archiviata. Sul caso, di cui si parlerà anche nella prossima puntata di Chi l’ha visto? gli investigatori avevano aperto un fascicolo dopo la denuncia del fratello della vittima, che contiene tutti gli elementi per i quali poteva essere escluso l’allontamento volontario, compresi gli indizi raccolti dopo l’autopsia sulle ossa ritrovate, che confermavano lesioni e fratture da caduta a supporto della tesi della violenza e dell’occultamento di cadavere, ma che potevano dimostrare anche di un incidente.

I dubbi rimasti nonostante le analisi e il procedimento giudiziario in corso, avrebbero quindi portato il procuratore Parodi a disporre una archiviazione con una richiesta al giudice per mancanza di sviluppi significativi che potrebbero portare ad una condanna per il reato che non è ancora stato provato e sul quale sarebbero inutili ulteriori accertamenti.

Chiesta archiviazione per l’inchiesta sulla morte di Mara Favro, le motivazioni della Procura

Mara Favro è scomparsa l’8 marzo 2024 al termine del turno di lavoro in una pizzeria di Chiomonte. Le ricerche e gli appelli della famiglia, in particolare del fratello intervenuto più volte a Chi l’ha visto? sostenendo di non credere ad un allontanamento volontario, sono durati più di un anno fino a quando non sono stati ritrovati i resti della donna. Le analisi hanno confermato fratture facendo ipotizzare agli investigatori un reato di omicidio con occultamento di cadavere. I principali indagati sono attualmente l’ex gestore del locale e datore di lavoro della vittima Vincenzo Milione e il pizzaiolo Cosimo Esposto.

Nonostante la lunga inchiesta, durante la quale sono state raccolte tutte le prove possibili a supporto della tesi dell’accusa, è comunque da sempre rimasta valida anche l’ipotesi di un incidente e di una caduta accidentale durante il percorso. Ora, per mancanza di elementi sufficienti a stabilire una condanna oltre ogni ragionevole dubbio, il fascicolo sulla morte di Mara Favro potrebbe essere archiviato. Una decisione che però potrebbe incontrare l’opposizione della famiglia, che da sempre continua a chiedere giustizia.