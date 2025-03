Mara Favro è scomparsa la notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 dopo un turno di lavoro in pizzeria a Chiomonte, e ora il giallo della sua sparizione potrebbe essere a un punto di svolta. Il recente ritrovamento di reperti potenzialmente a lei riconducibili tra Gravere e Susa – resti ossei (su cui sono in corso accertamenti), un reggiseno e un paio di occhiali – alimenta lo spettro di un drammatico epilogo mentre restano indagati per omicidio e occultamento di cadavere due uomini. Si tratta di Vincenzo Milione detto Luca, suo datore di lavoro al momento dei fatti, e l’allora collega pizzaiolo Cosimo Esposito.

Occorrerà attendere l’esito degli esami per capire se quanto rinvenuto nei giorni scorsi appartenga a Mara Favro, ma nel frattempo la redazione di Chi l’ha visto? ha ricevuto una segnalazione di interesse investigativo da parte di uno spettatore. Riguarda il presunto luogo in cui potrebbe essere stato scattato uno strano selfie a ridosso della scomparsa della 51enne, una istantanea rimasta senza spiegazione e dal tenore enigmatico. Stando a quanto indicato alla trasmissione, quella misteriosa fotografia potrebbe essere stata fatta nei pressi del depuratore di Gravere, dove si trova un immobile che presenterebbe elementi simili allo sfondo della foto e dove l’inviato del programma avrebbe per primo individuato il capo intimo ora al vaglio degli investigatori.

Mara Favro, atteso esito analisi sui resti ossei

Ora l’attesa è concentrata su quelli che saranno i risultati delle analisi sui reperti ossei trovati nella zona, dove nei giorni scorsi si sono susseguite battute di ricerca da parte di Carabinieri e Vigili del fuoco. Le ossa sono “ancora in fase di valutazione medico legale” mentre il fratello di Mara Favro avrebbe dichiarato che i suoi occhiali da vista sono a casa (non sarebbero quindi quelli rinvenuti a Gravere).

Le ricerche sono state sospese il 28 febbraio scorso perché gli investigatori ritengono di aver “rinvenuto tutto ciò che era di loro interesse”, come indicato da Fabrizio Pace, presidente di Penelope Piemonte. Sarà l’esame del Dna a chiarire se davvero quei reperti appartengano a Mara Favro e se si tratti di elementi capaci di irrobustire la peggiore delle ipotesi, quella di omicidio.

