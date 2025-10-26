Secondo la Procura Mara Favro si è suicidata: l'indagine verso l'archiviazione, ma la famiglia intende opporsi chiedendo ulteriori accertamenti

Come vi avevamo anticipato solamente qualche giorno fa, alla fine la Procura ha deciso di tirare dritta sul caso della morte di Mara Favro chiedendo al GIP di archiviare l’indagine dato che non vi sarebbero elementi sufficienti per formulare un’ipotesi di reato su quanto accaduto alla donna residente a Susa: secondo gli inquirenti, infatti, la pista più credibile sembra essere quella di un suicidio; ma a non credere a questa versione ci sono i familiari di Mara Favro che hanno già anticipato l’idea di opporsi all’archiviazione.

Facendo prima di tutto un passo indietro, è utile ricordare che di Mara Favro si parla dall’8 marzo del 2024: quella sera, infatti, dopo aver concluso il suo turno lavorativo a una pizzeria di Chiomonte, la donna 51enne era sparita misteriosamente nel nulla senza lasciare alcuna traccia; mentre nonostante le indagini partirono sin da subito, per ritrovare il corpo si dovette attendere fino allo scorso febbraio, quando vennero individuate alcune ossa in un’area boschiva vicino al depuratore di Gravere e fu confermato che si trattava di quelle della donna.

Per la Procura Mara Favro si è suicidata: tutti i dubbi e i misteri sulla notte della sparizione

Ancora prima del ritrovamento del corpo di Mara Favro l’attenzione degli inquirenti era stata posta sulle figure di Vincenzo “Luca” Millione e Cosimo Esposito – rispettivamente gestore e pizzaiolo della pizzeria – visto che erano stati gli ultimi a vederla in vita: nonostante le lunghe indagini, però, gli inquirenti non sono riusciti a trovare alcuna prova concreta del coinvolgimento dei due nella morte di Mara Favro e visto che sul suo passato era emerso un quadro di depressione, aggravata dal disturbo bipolare, alla fine la Procura propende per l’ipotesi di un suicidio.

Come dicevamo prima, però, a non credere al suicidio di Mara Favro ci sono i suoi familiari, tra l’ex marito – e padre della figlia – Massimiliano che ha già anticipato che qualora ci fossero “gli estremi” presenterà sicuramente un’istanza di opposizione all’archiviazione; e il fratello Fabrizio che ritiene che il caso sia stato complessivamente “sottovalutato” e vuole chiedere al GIP che vengano svolti ulteriori accertamenti.

D’altronde i dubbi attorno alla morte di Mara Favro sono parecchi, partendo da quel buco di circa due ore e mezza nei suoi spostamenti la notte della sparizione, quando è rimasta ferma – apparentemente da sola, senza risultati dall’analisi dei cellulari collegati alla stessa cella – in un parcheggio tra Chiomonte e Susa a poca distanza da un casolare abbandonato; oltre al fatto che quella stessa sera Mara Favro avrebbe continuato a chattare con diversi amici senza parlare a nessuno della sua intenzione e che per l’indomani era organizzata con l’ex marito per passare la mattinata e il pranzo assieme alla figlia.