Mara Maionchi “Barbara D’Urso? Fa programmi agghiaccianti, ma è brava”/ “A 80 anni..”

Mara Maionchi, il prossimo 22 aprile, spegnerà 80 candeline e, ai microfon Silvia Fumarola per “la Repubblica” si racconta tra vita privata e carriera. Discografica di successo con la scoperta di due grandi nomi della musica italiana come Gianna Nannini e Tiziano Ferro, ma anche personaggio televisivo, amatissimo dal pubblico per il suo carattere schietto e sincero. Dopo essere stata giudice di X Factor, oggi è giudice di Italia’s Got Talent. “Giudicare i cantanti è diverso. Lì ti prendi delle responsabilità, non sai come un ragazzo evolve. A Italia’ s got talent la cosa che vedi è quella che è”, racconta la Maionchi.

Dopo essere stata per anni un’indiscussa protagonista di X Factor, sull’edizione 2020 che si è svolta durante la pandemia, la Maionchi promuove le new entry Emma Marrone e Hell Raton. “Mi è piaciuta Emma, passionale. Bravo Hell Raton, o meglio Hell Ratìn, è così piccolino ma capace. I giovani mi piacciono, ora per la Durex spiego ai ragazzi come proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili”, aggiunge.

Mara Maionchi: “Barbara D’Urso e Milly Carlucci…”

Con una grande esperienza alle spalle, Mara Maionchi confessa il proprio gradimento per alcune colleghe. Ai microfoni de La Repubblica, parlando di Milly Carlucci, confessa di aver ricevuto la proposta per partecipare a Ballando con le Stelle. «La Milly Carlucci è tradizionale ma brava, adoro ballare. Mi ha chiesto di fare Ballando con le stelle e ci sarei andata se la gamba avesse retto. Quando ho immaginato che avrebbero pensato: “Questa non poteva stare a casa?” ho desistito», ammette. Su Barbara D’Urso, invece, aggiunge: «La D’ Urso fa programmi agghiaccianti però è brava». La Maionchi, poi, promuove The Voice Senior e Tale e Quale con Carlo Conti che definisce “bravo”.

Mara Maionchi mamma e nonna

Non solo donna in carriera e di successo. Mara Maionchi è sposata da 43 anni con Alberto Salerno ed è mamma di Giulia e Camilla, ma che tipo di madre è stata? “Ho letto più diari di nascosto io… Frugavo nelle cartelle, nei cassetti; mia figlia diceva che non fumava, controllavo dovunque”, dice. Oggi, la Maionchi è anche nonna. Molo legata ai nipoti, ammette di non essere una nonna tradizionale. «Le miei figlie mi lasciano poco i nipoti, ma gli voglio molto bene. Faccio regali, se bisogna andare a prenderli vado. Li tratto come se fossero miei coetanei. A me spetta la parte ludica, alle madri l’ educazione», conclude.





