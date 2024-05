Mara Maionchi bocciata all’Eurovision 2024/ Il web la critica: “A cosa serve?”

Mara Maionchi commentatrice dell’Eurovision 2024 non convince

Dopo la coppia formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, la Rai ha scelto come commentatori dell’Eurovision Gabriele Corsi e Mara Maionchi che ha sostituito il cantautore dopo il suo passaggio nella giuria del serale di Amici. La Maionchi ha debuttato come commentatrice dell’Eurovision nella scorsa edizione e quest’anno è stata riconfermata. Insieme a Gabriele Corsi, così, ha commentato la prima semifinale dell’Eurovision durante la quale si sono esibiti ben 18 artisti e che è stata trasmessa da Raidue.

Alberto Salerno, chi è il marito di Mara Maionchi/ Dal matrimonio nel 1976 al tradimento

La prima semifinale dell’evento musicale ha così permesso ai telespettatori italiani di cominciare a scoprire gli altri artisti con cui si scontrerà Angelina Mango che, come vincitrice del Festival di Sanremo 2024, rappresenterà l’Italia. Tuttavia, dopo aver seguito l’intera serata commentata da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, quest’ultima è stata bocciata dal popolo del web che non ha gradito i suoi commenti.

Mara Maionchi replica a Tiziano Ferro: "Non ti ho impedito di essere te stesso"/ "Da te avrei voluto..."

Perché Mara Maionchi è stata criticata dopo la prima semifinale dell’Eurovision 2024

Gabriele Corsi e Mara Maionchi hanno aperto la serata della prima semifinale dell’§Eurovision 2024 omaggiando Raffaella Carrà che ha lottato per riportare l’evento in Italia. Tuttavia, i vari commenti della Maionchi non hanno affatto convinto i telespettatori che, sul web, le hanno rivolto diverse critiche.

Su X (il vecchio Twitter, ndr), molti utenti hanno sottolineato come a portare avanti la serata sia stato soprattutto Gabriele Corsi, considerato il pilastro dell’evento con Mara Maionchi che si è limitata a pochissimi interventi al punto che qualcuno l’ha definita “svogliata”.

Tiziano Ferro attacca Mara Maionchi/ "Le condizione erano: dimagrire e non dire mai di essere gay"

Ma sbaglio o questa sera la Maionchi non ne ha per niente voglia? 💀#escita — GraceSomehow (@LaSambruna) May 7, 2024

Ma solo io mi sento a disagio per l’incapacità della Maionchi ? Povero Gabriele Corsi! #ESCita — bros (@Bros65) May 7, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA