Mara Maionchi: la vita privata e la carriera

Mara Maionchi è tra gli ospiti della puntata di Stasera tutto è possibile in onda oggi, martedì 4 febbraio. Nata a Bologna da padre toscano e madre lombarda, lascia la scuola per cominciare a lavorare e, qualche anno dopo si trasferisce a Milano dove muove i primi passi nel mondo della musica cominciando come segretaria per l’ufficio stampa di Ariston Records incontrando grandi artisti tra cui Ornella Vanoni e Mino Reitano. Lavorando nella casa discografica incontra colui che è poi diventato il marito e il compagno di una vita ovvero Alberto Salerno. Nel corso degli anni, continua a lavorare nel mondo della musica collaborando con artisti del calibro di Lucio battisti e Mogol. Successivamente, Mara Maionchi diventa anche un personaggio televisivo accettando il ruolo di giudice di X Factor e Italia’s Got Talent.

La Maionchi, però, non trascura la propria vita privata. Mara e Alberto Salerno si sono sposati nel 1976 e hanno avuto due figlie, Giulia e Camilla. Oggi, oltre ad essere mamma e moglie, la Maionchi è anche una nonna serena e felice.

Mara Maionchi e la scoperta del tumore

Nel corso della propria vita, Mara Maionchi ha affrontato anche un momento difficile e delicato quando ha saputo di avere un tumore al seno scoperto con un esame di routine. “Anni fa ha combattuto un cancro. Mi sono operata nel 2015, avevo un tumore al seno – ha raccontato a Panorama – . Mi spaventai molto, ma all’operazione volli andare da sola. Oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano e io spero che sia andato e vada tutto bene”.

Dopo aver scoperto della presenza del tumore, Mara Maionchi si sottopose ad un’operazione riprendendo in mano la propria vita e senza mai perdere il senso dell’ironia. Oggi, la Maionchi porta promuove l’importanza della prevenzione che è fondamentale per lottare contro la malattia.