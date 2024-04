Mara Maionchi, chi è la mamma/ “”Non è voluta venire al mio matrimonio, era strana e mi ha dato poco affetto”

Chi è la mamma di Mara Maionchi: “Era strana, non mi ha mai dato affetto”

Oggi in prima serata su Rai2 andrà in onda l’ultima puntata di Belve e tra gli ospiti ci sarà anche Mara Maionchi. La discografica e da anni volto televisivo si racconterà a tutto tondo senza risparmiarsi con la sua nota schiettezza e sincerità. Durante la chiacchierata si è sbilanciata sulla sua ludopatia, la sua dipendenza dal gioco d’azzardo, i tradimenti del marito Alberto Salerno e non ha risparmiato neanche una frecciata a Tiziano Ferro colpevole a suo dire di essere stato poco riconoscente. Ed inoltre ha anche rivelato degli aspetti più inediti della sua vita privata, sbilanciandosi sul suo difficile rapporto con la madre.

Chi è la mamma di Mara Maionchi? Sulla donna ci sono poche informazioni ma durante la chiacchierata con Francesca Fagnani la discografica ha ammesso che era un persona poco particolare che le ha fatto mancare il suo affetto: “Mamma era strana, non era una donna affettuosa, però è stata molto forte” E subito dopo ha aggiunto che per tutta la vita ha sofferto di questa mancanza riuscendo a comprenderla solo anni dopo: “Qualcosa mi è mancato, l’ho sollecitata tutta la vita a darmelo l’affetto, un abbraccio, una cosa… ma lei non ce l’aveva. E l’ho capito dopo. Ognuno è come è”.

Mara Maionchi, chi è la mamma? “Non è voluta venire al mio matrimonio”

Ospite a Belve nella puntata in onda questa sera, 30 aprile 2024, Mara Maionchi sulla mamma ha rivelato anche altri retroscena come il fatto che addirittura non si è presentata al suo matrimonio. Nel 1976, infatti, ha sposato il paroliere e discografico Alberto Salerno, matrimonio che tra alti e bassi sta durando più di quarant’anni. Ebbene l’ex giudice di X Factor ha confessato: “Non è venuta perché ha detto che a lei i matrimoni facevano tristezza.”

Pochissime sono le informazioni certe su chi è la mamma di Mara Maionchi. Non si conosce il nome della donna ma era di origine lombarda, più precisamente di Como. Ebbe due figli, Mara e la sorella maggiore. E quando la prima decise di abbandonare gli studi per alcuni problemi scolastici non la prese bene.

