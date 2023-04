Mara Maionchi choc/ “Ho lasciato scadere la patente perchè non giravo mai a sinistra”

Mara Maionchi e l’aneddoto sulla patente a Che tempo che fa: le sue parole

Mara Maionchi è sempre molto apprezzata dal pubblico per la sua schiettezza e simpatia, che l’ha resa uno dei volti televisivi più amati sul panorama italiano. Ospite a Che tempo che fa, talk show condotto da Fabio Fazio, la produttrice discografica ha raccontato un simpatico aneddoto sul suo modo di guidare.

“Non guido. Ho lasciato scadere la patente, perché quando guidavo non sapevo girare a sinistra e andavo sempre a destra. Andavo a prendere le mie figlie a scuola, però, siccome io non giravo mai a sinistra facevo tutto il giro così da destra. Anche loro mi hanno detto: “Mamma ma quanto ci stiamo mettendo a tornare a casa” afferma ironica Mara Maionchi, in sottofondo le risate del pubblico. La conduttrice radiofonica ha ammesso di aver paura di immettersi nel traffico, per questo ha deciso di non rinnovare la patente. Neanche in questa occasione ha mancato di strappare un sorriso ai presenti.

Mara Maionchi opinionista del GF Vip? “Non lo farei”

Mara Maionchi si è raccontata senza filtri ai microfoni del programma TV Talk. Tra le numerose domande rivolte alla produttrice discografica, una riguarda la possibilità di prendere il posto di Orietta Berti come opinionista del Grande Fratello Vip.

“Opinionista al Grande Fratello Vip? Non la farei. Devo dire di no perché siccome non recito, mi viene difficile. Dovrei dire delle cose spiacevoli e non le voglio dire. Diventerei seria e questo è molto brutto per me, preferisco fare la macchietta” netta la risposta di Mara Maionchi che ha smentito un suo eventuale approdo del reality show condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, il volto televisivo ha rivelato un dettaglio inedito su Belve: “Sì, mi hanno detto che mi ha invitata la Fagnani”.

