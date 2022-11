Mara Maionchi: “Come ho scoperto Tiziano Ferro”/ “Se avesse avuto successo subito…”

Mara Maionchi ha ‘lanciato’ Tiziano Ferro, ma i primi ‘no’ furono fondamentali per il successo: ecco perché

Forse non tutti sanno che è stata Mara Maionchi a scoprire e domare il talento di Tiziano Ferro, quando ancora non era famoso. La produttrice aveva individuato nel cantante di Latina un talento fuori dal comune, ma in un primo momento aveva pensato che dovesse ancora farsi le ossa per riuscire a sfondare. Non a caso, in una intervista rilasciata non molto tempo fa, Mara ha detto che se a Tiziano Ferro “gli fosse andata bene immediatamente, il tempo non gli avrebbe concesso di scrivere pezzi così particolari”.

In effetti da Rosso Relativo in poi, il cantante, ha sfornato altri pezzi davvero formidabili, come La Differenza tra me e te, Si accettando Miracoli, Incanto, Il Conforto, Inverno e tanti altri, diventando una star amata in tutto il mondo. Al sito online spns.it la Maionchi ha menzionato i tanti no ricevuti da Ferro, all’inizio del suo percorso: “Ha avuto qualche piccolo premio che lo ha ripagato di alcune spese che sicuramente avevano fatto i suoi genitori, ma la verità è che gli è andata bene a non essere scelto…”.

Mara Maionchi su Tiziano Ferro: “Vederlo in cima alle classifiche è un regalo”

Come ogni talento che si rispetti, alla fine, Tiziano Ferro è riuscito ad emergere. E su questo, Mara Maionchi, non ha mai avuto dubbi. Questo perché a Tiziano Ferro, il talento e le capacità non sono mai mancate e lo ha sempre dimostrato nel corso della carriera, imprimendo uno stile creativo e musicale unico nel suo genere. “A18 anni veniva a far sentire le sue canzoni a me e si sentiva continuamente dire di ‘no, fa schifo, non va bene’, due volte a a settimana. Facendo avanti e indietro da Latina. Poi quando abbiamo ascoltato Tiziano in classifica in Italia e in Francia… è stato un regalo”, ha raccontato emozionato la produttrice Mara Maionchi su Ferro.

