MARA MAIONCHI/ “Covid sapeva tutto di cartone, meno male va’ ho perso qualche chilo”

Da Mara a Mara: dalla Venier alla Maionchi. E’ questa una delle interviste clou della puntata di oggi di Domenica In. La produttrice discografica, un curriculum che parla per lei avendo scoperto – e regalato al grande pubblico – artisti del calibro di Mango, Gianna Nannini e Tiziano Ferro, si racconterà alternando aneddoti inerenti la sua carriera e la sua vita personale. Con ogni probabilità Mara Venier chiederà conto alla Maionchi della sua recente esperienza con il Covid-19, la malattia che lo scorso 23 ottobre l’ha costretta al ricovero in ospedale a Milano. Intervistata da Repubblica il 26 gennaio scorso, la Maionchi ha raccontato: “Data la giovane età (compirà 80 anni il prossimo 22 aprile, ndr), il Covid non è stata una passeggiata. Ora sto benissimo. Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va’, ho perso qualche chilo“, ha ironizzato con la sua consueta verve.

Mara Maionchi: “Mi sembra impossibile che stia per fare 80 anni”

Il fatto di essere vicina al compimento degli 80 anni, oltre ad essere sorprendente per i fan – e scommettiamo anche per voi lettori, visto che li porta benissimo – desta meraviglia anche nella diretta interessata: “Sì e mi dico: non è possibile. Non me li sento. Durante il Covid me li sono sentiti tutti“. Con il passare degli anni, però, il carattere della Maionchi non è cambiato, visto che anche da ragazza “facevo ridere tutti, bisogna prendersi in giro. I geni sono pochi, gli altri arrancano come me“. Consapevole di essere un personaggio apprezzato dal pubblico, la Maionchi si gode questa condizione: “Essere amata per quello che sono mi fa piacere, mi fa sentire al caldo. La cosa peggiore che possono fare è darmi un copione, vado come sono. Sono pratica. (…) Come si fa ad invecchiare bene? Non bisogna chiudersi. Gioco a carte con delle vecchiette cattivissime, mi fanno fuori che è una meraviglia. Il presente non è tutto brutto, basta aprire il cervello e non opporsi a quello che c’è di buono“.

