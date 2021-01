Mara Maionchi/ Dal Covid a Sanremo, appello ad Amadeus: “Voglio fare la vallettona!”

Mara Maionchi a Italia’s Got Talent 2021 (con) dopo il Covid

Mara Maionchi è pronta a tornare in pista contenta di essere ancora giudice di Italia’s Got Talent al fianco dei confermatissimi colleghi Matano, Bastianich e Federica Pellegrini. Per la discografica è stato davvero un anno complicato ma ritornare sul palco, lo stesso che avevano salutato in piena pandemia lo scorso anno, è stato quasi terapeutico. Proprio durante le registrazioni delle puntate che vedremo a partire da questa sera, Mara Maionchi è risultata positiva al Coronavirus. All’epoca si parlò di un vero e proprio focolaio negli studi del programma anche per via del fatto che anche la Pellegrini poi risultò positiva, ma per fortuna le condizioni della discografica non sono mai state gravi e il suo stesso entourage all’epoca aveva fatto sapere che Mara era tranquilla perché in ottime mani in un ospedale di Milano. Da allora sono ormai passati tre mesi e i fan sono pronti a vederla dietro il bancone dei giudici con la sua solita verve e il suo linguaggio divertente e sempre un po’ sulle righe.

Mara Maionchi sogna di fare la vallettona a Sanremo 2021!

Zia Mara è ancora il personaggio rock che tutti amano e ci terrà compagnia per sette serate su Tv8 fino alla finale che sarà live. In una lunga intervista rilasciata a rollingstone.it, Mara Maionchi ha parlato del suo ritorno a Italia’s got Talent 2021 ammettendo che non è la stessa cosa che fare X Factor. Nel talent Sky non tornerebbe perché dopo un po’ si stufa di fare sempre le stesse cose ma anche perché c’è sicuramente più tensione e anche il rischio di dare consigli sbagliati rovinando i ragazzi. A IGT questo rischio non c’è perché arrivano sul palco già belli e pronti e bisogna dire solo sì o no ed è questo che ha sempre fatto nella sua vita. Pronta a sbarcare su Amazon Prime al fianco di Fedez alla conduzione di LOL: Chi ride è fuori, Mara Maionchi ha avuto modo di esprimere un suo desiderio ovvero quello di fare la ‘vallettona’ al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus o Carlo Conti, conduttore che possano tenerla al guinzaglio senza il rischio di farla sbandare. Il suo appello sarà ascoltato da Amadeus che proprio in questi giorni sta costruendo la sua nuova edizione della kermesse canora? Sarebbe bello vedere sul palco la Maionchi magari al fianco di Fiorello per un duo davvero da urlo.



