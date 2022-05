Mara Maionchi e il dramma della malattia/ “Tanti anni fa feci un sogno e…”

Mara Maionchi e la scoperta della malattia: “Ho capito in quel momento…”

Mara Maionchi ha dovuto lottare contro una terribile malattia, il tumore al seno. Nel 2015 la produttrice discografica si è sottoposta a un’operazione delicata a causa di un tumore al seno. Come ha raccontato lei stessa alla penna di “Panorama” a spingerla a fare un controllo medico è stato un sogno particolare avuto una notte. Nel racconto del sogno, Mara racconta il senso di stranezza provato: “Tanti anni fa feci un sogno. Ero in un salone con tante gente. Un signore si avvicinò e mi chiese l’età, gli dissi 36. Lui ci aggiunse 33: sessantanove. Quel numero mi angosciava.” Così un giorno per puro caso, Mara andò a rivedere i suoi esami e vide che sul referto c’era un errore: “Avevano scritto: Mara Maionchi, 69 anni, io ne avevo già 73. Mi sembrò un segno. Il mattino seguente andai a fare un controllo. Ed è così che lo hanno trovato”, aveva raccontato qualche tempo fa in un’intervista.

Mara ha quindi fatto l’operazione e tutto è andato al meglio, secondo le sue parole la conduttrice e produttrice si è recata da sola all’ospedale. Ed oggi quando ricorda quei momenti afferma: “Oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano e io spero che sia andato e vada tutto bene”, aveva dichiarato Mara Maionchi.

Mara Maionchi e l’importanza della prevenzione

Mara Maionchi racconta come la prevenzione l’ha salvata. Lei è una donna che si sottopone frequentemente a controlli medici proprio per evitare che situazioni del genere possano coglierla di sorpresa. E nonostante tutto, la scoperta del tumore ha cambiato per sempre la sua vita. La diagnosi, afferma Mara Maionchi l’ha spaventata tantissimo. Non aveva una familiarità perché né la mamma né la nonna avevano avuto problemi simili. Tuttavia, afferma che quando una persona inizia a invecchiare c’è sempre qualcosa da aspettarsi. Riconosce però di essere stata più fortunata degli altri grazie soprattutto all’incontro con un bravissimo oncologo, il dottor Sergio Orefice. Il medico ha spiegato tutto nei minimi dettagli alla Maionchi sulla situazione che avrebbe dovuto affrontare. La conduttrice è stata poi sottoposta ad un intervento chirurgico molto delicato e adesso sta bene. Mara racconta di essere stata operata 2-3 mesi dopo la diagnosi al San Pio X di Milano. La mattina dell’intervento è voluta andare in ospedale da sola. Ricorda che in quel periodo una delle sue figlie era incinta e non voleva che si salutassero tutti in camera come se fosse un addio.

La conduttrice ha affermato che non voleva che il suo problema diventasse troppo pesante per le persone a lei care. Ammette però di essersi spaventata molto. L’intervento per fortuna è andato bene perché i linfonodi erano sani e questa è stata una vera fortuna. Quando è ritornata in camera, le figlie e il marito erano lì ad aspettarla e sono stati insieme a lei fino a sera. La Maionchi è stata ricoverata in ospedale solo 3 giorni. Mara Maionchi si è ripresa abbastanza velocemente dall’intervento grazie soprattutto all’affetto e all’aiuto della sua famiglia. Dopo l’operazione ha dovuto sottoporsi alla radioterapia per circa 30-40 giorni a scopo preventivo. Non ha avuto alcun fastidio o effetto collaterale. Dopo la radioterapia ha cominciato a prendere una pillola, un equilibratore ormonale, per evitare che i tumori si ripresentassero di nuovo. Oltre alla pillola, Mara continua a fare controlli ogni sei mesi. Su questa questione ci tiene particolarmente. Mara invita tutte le donne a fare prevenzione perché solo in questo modo si possono evitare brutte sorprese.











