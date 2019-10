Mara Maionchi e il tumore al seno/ “Mi spaventai molto, all’operazione andai sola”

Mara Maionchi, la giudice di X Factor 13, è tornata a parlare del cancro al seno che ha vissuto alcuni anni fa. La discografica dalle pagine di Panorama ha rivissuto quel momento terribile della sua vita rivelando come l’ha scoperto e come è riuscita a sconfiggerlo. “Anni fa ha combattuto un cancro. Mi sono operata nel 2015, avevo un tumore al seno – ha dichiarato la Maionchi, che non nasconde – mi spaventai molto, ma all’operazione volli andare da sola”. Un momento terribile che la discografica ha superato, anche se “oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano e io spero che sia andato e vada tutto bene” ha confidato a Panorama. La Maionchi ha poi rivelato come ha scoperto di avere il cancro.

Mara Maionchi e la scoperta del tumore

Una scoperta avvenuta in modo inusuale, visto che Mara Maionchi ha deciso di sottoporsi a dei controlli dopo un sogno: “successe una cosa strana. Tanti anni fa feci un sogno. Ero in un salone con tanta gente. Un signore si avvicinò e mi chiese l’età. Gli dissi 36, lui ci aggiunse 33. Sessantanove. Quel numero mi angosciava. Però quel compleanno passò senza che succedesse nulla. Un giorno andai a riguardare i miei esami e vidi che sul referto c’era un errore. Avevano scritto: Mara Maionchi, 69 anni, io ne avevo già 73. Mi sembrò un segno. Il mattino seguente andai a fare un controllo. Ed è così che lo hanno trovato”. Una scoperta a cui ha reagito semplicemente con “perbacco” senza nemmeno pronunciare una delle sue solite divertenti parolacce che l’hanno trasformata in un personaggio televisivo di successo. “Quelle mi vengono quando mi girano le scatole a mille. Solo quando sono arrabbiata” ha precisato la Maionchi.

Mara Maionchi a X Factor: “finché mi tengono, rimango”

La giudice di X Factor aveva già parlato del cancro in occasione di un’intervista radiofonica a I Lunatici dove aveva dichiarato: “Adesso sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Certo, il cancro ti lascia sempre qualche perplessità quando ti visita ma bisogna vivere bene tutti i giorni fino in fondo, essendo felici”. Oggi Mara Maionchi sta bene, è tornato a ricoprire il ruolo di giudice a X Factor e parlando proprio del suo impegno nel talent show di Sky Uno ha sottolineato che non è intenzionata a lasciare il suo posto: “finché mi tengono, rimango”. La Maionchi ha poi parlato della madre e alla sua longevità: “mia madre è morta a 99 anni. Era lucida come un cobra e non si annoiava mai”.



