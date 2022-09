Mara Maionchi e il tumore al seno: “Scoperto anche grazie a un sogno”/ “Un errore…”

Mara Maionchi e la battaglia vinta contro il tumore al seno

Mara Maionchi, amatissima del pubblico italiano, nel suo passato ha dovuto combattere contro il tumore al seno e, in occasione del ritorno in tv con Nudi per la vita, in partenza il 12 settembre su Rai 2, ribadisce quanto sia importante la prevenzione per scoprire in tempo la presenza della malattia e combatterla iniziando il prima possibile il percorso di cure. Sette anni fa, con una diagnosi secca, la Maionchi scoprì di avere un tumore al seno. Una diagnosi che l’ha spaventata come ha confermato lei stessa in un’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano spiegando di aver sempre fatto tutti i controlli.

Mara Maionchi a Massimo Bernardini "Spogliati anche tu!"/ "Così incoraggi gli altri…"

“Lo scoprirono anche grazie a un sogno“, ha poi svelato la Maionchi che oggi, può raccontare quel sogno e la sua battaglia convinta che anche portare in tv un programma come “Nudi per la vita” sia importante per diffondere la prevenzione che è fondamentale.

Il sogno di Mara Maionchi e la scoperta del tumore

Cosa sognò Mara Maionchi in seguito al quale scoprì di avere un tumore al seno sette anni fa? “Sognai di essere in un salone enorme: ad un certo punto mi si avvicina un signore che mi chiede l’età e io gli rispondo 36. Lui ci aggiunge 33, fa la somma e spunta il 69, un numero che nei giorni seguenti mi risuonava mettendomi un po’ di angoscia. Per caso vado a controllare il referto di un esame e mi accorgo che il medico aveva scritto: Mara Maionchi, 69 anni, ma io in quel momento ne avevo 73″, ha raccontato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano.

Mara Maionchi/ "Nudi per la vita? Format internazionale vincitore di premi"

Quell’errore sull’età fu un campanello d’allarme per la Maionchi che il giorno successivo decise di sottoporsi a tutti i controlli scoprendo, così, la presenza della malattia. “Per fortuna, quando mi operarono mi dissero subito che i linfonodi erano sani e che non c’erano metastasi“, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Alberto Salerno, Giulia, Camilla: marito, figlie Maionchi/ Il perdono dopo il tradimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA