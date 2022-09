Mara Maionchi e il tumore/ “La prevenzione può salvare e io lo so bene…”

Mara Maionchi guarita dal cancro: il monito di Nudi per la vita

Mara Maionchi si definisce ” viva per prevenzione” tra le dichiarazioni della nuova intervista concessa a Di più, incalzata sui tumori che l’hanno colpita e che é riuscita a sconfiggere con tenacia, ottimismo e fiducia nella scienza: “Mi sono salvata perchè ho scoperto in tempo di essere malata. Perciò ora voglio esortare tutti a parlare della malattia e di come prevenirla”. Da qui, quindi, il motivo alla base della sua voglia di lanciare un invito generale alla prevenzione del cancro: “Può salvare la vita e io lo so molto bene. Se non l’avessi fatta infatti molto probabilmente oggi non sarei qui”. Non a caso Mara Maionchi torna in TV per un nuovo debutto al timone del neo format serale, Nudi per la vita, in partenza il 12 settembre su Rai 2, e lo show di casa Rai ha come scopo -oltre l’intrattenimento- la sensibilizzazione generale sul delicato tema della prevenzione di problemi oncologici, con particolare riguardo ai tumori al seno e alla prostata: “Al termine dei balletti tutti i protagonisti rimarranno nudi, senza vestiti“. Quindi i vipponi “Nudi per la vita” si daranno da fare in fatto di nudità per incentivare le donazioni in aiuto della ricerca e la prevenzione contro il cancro. (Aggiornamento di Serena Granato)

Mara Maionchi: “Nudi per la vita pensato per invitare alle prevenzione del tumore al seno e alla prostata”

Mara Maionchi è pronta per “Nudi per la vita“, il nuovo format televisivo in partenza da lunedì 12 settembre in prima serata su Rai2. La discografica e personaggio televisivo sarà la conduttrice della prima edizione di “Nudi per la vita”, il docureality prodotto da Blu Yazmine che si preannuncia uno dei programmi più attesi della nuova stagione televisiva. La Maionchi, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha sottolineato l’importanza del programma: “ha un obiettivo serio: è pensato per invitare alle prevenzione del tumore al seno e alla prostata, ma lo faremo in modo semplice, leggero e anche divertente. Nelle quattro puntate, vedrete sei uomini da un lato e sei donne dall’altro preparare una performance. In attesa dell’esibizione finale, parleremo con loro e con dei medici di prevenzione e malattia, temi con i quali anche questi personaggi famosi in qualche modo hanno avuto a che fare”.

Non solo, la ex giudice di X Factor ha anche spiegato quale sarà il suo ruolo: “sarò una conduttrice a modo mio, parleremo di prevenzione attraverso varie testimonianze. Ma sono anche testimone perché ci sono passata anche io: ogni anno facevo la mammografia e nel 2015 mi hanno trovato questo “nemico” che ho combattuto”.

Mara Maionchi: “Nudi per la vita è un programma di fatica”

Mara Maionchi ha accettato la sfida di “Nudi per la vita” dopo aver sconfitto il cancro. La discografica e personaggio televisivo ha rivelato che lavorare al nuovo format televisivo non è stato facilissimo: “è un programma “di fatica”: preparare uno show con coreografie in sei giorni è difficile, ma si ride. Sono stati tutti bravi e disponibili, mi è piaciuto come hanno inteso la motivazione che sta alla base di questo progetto. Sono stati bravi, attenti e volenterosi”.

Parlando poi dei progetti futuri la simpaticissima Maionchi ha confermato la sua presenza nell’edizione natalizia di “LOL – Chi ride è fuori”: “sì, e questa cosa mi fa tanto ridere!”.











