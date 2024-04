Mara Maionchi e la ludopatia: “Dipendenza gioco? Mi sono fatta interdire dai Casinò”/ “Modo di difesa”

Mara Maionchi e la dipendenza dal gioco d’azzardo: “Mi sono fatta interdire dai casinò”

Non è un mistero per nessuno che in passato Mara Maionchi ha avuto problemi di ludopatia, ha dovuto lottare contro una sorta di vera e propria dipendenza dal gioco d’azzardo. Del suo problema la discografica ha sempre parlato in maniera schietta e sincera e questa sera tornerà a farlo nell’ultima puntata di Belve, il talk di interviste sagaci e pungenti di Francesca Fagnani che andrà in onda questa sera. Durante la chiacchierata ha anche lanciato un frecciata di Tiziano Ferro.

E dalle piccole anticipazioni sulla puntata di Belve di oggi, 30 aprile 2024, fornite in queste ore da vari siti come Vanity Fair ed altri, Mara Maionchi è tornata a parlare del gioco d’azzardo rivelando come è arrivata al punto di farsi interdire dai Casinò. “Non so se dire se ho una dipendenza, però mi piace, poi mi contengo” ha rivelato per poi aggiungere: “Mi sono fatta sospendere, esageravo, quello era un modo per difendersi.” Poi si lascia andare a una piccola confessione, la volta in cui ha vinto di più: “Ho vinto al Casinò di Sanremo, una sera, 23mila euro a una slot.”

Ludopatia Mara Maionchi: “Spendevo tutto quello che mi entrava”

Della ludopatia, la dipendenza dal gioco d’azzardo e dall’interdizione dai Casinò. Mara Maionchi ha parlato per la prima in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni nel 2013: “Fatti due conti e visto che spendevo tutto quel che mi entrava, ho mandato una lettera autografa nella quale chiedo che mi si tenga fuori da tutti i casinò nel caso mi dovessi presentare. È una procedura poco nota, ma c’è. Ora sono nel loro schedario.”

Successivamente la discografica aveva aggiunto che forse la misura poteva apparire eccessiva ma con il gioco d’azzardo di rischia di rovinarsi la vita. Sui motivi che l’hanno spinta al gioco, invece, aveva confessato: “Rispondere a situazioni personali e familiari non sempre soddisfacenti.” Questa sera ospite a Belve, Mara Maionchi tornerà a parlare dell’argomento facendo delle nuove rivelazioni anche su altri aspetti della sua vita privata.

