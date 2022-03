Mara Maionchi e la malattia: il tumore al seno scoperto per caso/ “Feci un sogno e poi…”

Forse non tutti sanno che Mara Maionchi ha affrontato il dramma del tumore al seno, alcuni anni fa. Nel 2015, infatti, la famosa produttrice si è dovuta sottoporre ad un’operazione piuttosto delicata, come aveva svelato in una interessante intervista rilasciata a Panorama. A “salvarla” fu un sogno particolare, che la spronò a rivedere alcuni esami. “Tanti anni fa feci un sogno. Ero in un salone con tante gente. Un signore si avvicinò e mi chiese l’età, gli dissi 36. Lui ci aggiunse 33: sessantanove. Quel numero mi angosciava“, la confessione di Mara Maionchi. Così un giorno la produttrice discografica si accorse di un errore sul referto: “Avevano scritto: Mara Maionchi, 69 anni, io ne avevo già 73. Mi sembrò un segno. Il mattino seguente andai a fare un controllo. Ed è così che lo hanno trovato”, ha raccontato.

Mara Maionchi sul tumore al seno: “Un angolo buio, spero sia andato tutto bene”

La mitica Maionchi si è quindi sottoposta alle cure e tutto è andato per il verso giusto, anche se l’argomento naturalmente rievoca ricordi dolorosi nella mente della conduttrice e produttrice discografica. Sempre nell’intervista rilasciata a Panorama, a proposito di quei momenti molto difficili, aveva spiegato: “Oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano e io spero che sia andato e vada tutto bene”. Mara, da quel giorno, è tornata regolarmente in tv, tra X-Factor e LOL ed è apparsa in salute e piena di energie.

