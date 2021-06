Mara Maionchi co-conduce insieme a Gerry Scotti la seconda edizione di The Winner Is…, il talent show/musicale in onda oggi in replica su Canale 5 a partire dalle 21.35. A ogni puntata partecipano otto concorrenti che si sfidano in duelli interpretando dal vivo canzoni famose (italiane e non) e alla fine sottopongono le loro esibizioni al giudizio di una giuria composta da 101 elementi. Il capitano, ossia il centounesimo membro della giuria, è proprio la Maionchi, l’unico giurato ad avere diritto di parola, ma il cui voto ha lo stesso peso di quello degli altri.

Recentemente, Mara ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Permesso Maisano (Tv8) in cui ha parlato proprio dei tanti ruoli che l’hanno vista dividersi tra il mondo della musica e quello della televisione. La Maionchi è nota soprattutto come produttrice discografica e anche talent scout, dal momento che ha contribuito a far emergere diverse personalità artistiche tuttora molto affermate. Degna di nota la sua collaborazione con Mango, a cui lei stessa fa riferimento nel corso dell’intervista: “Gli artisti son strani, sono fuori dal mondo. Ogni tanto dicono cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora cercavo di portarli nella realtà. Come quando Mango non voleva andare a Sanremo con Lei verrà e il giorno dopo ha venduto 200mila copie”.

Mara Maionchi: “Feci una scenata per convincere Mango ad andare a Sanremo”

Effettivamente, nel 1986, Mango avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo, solo che il cantautore non ne era molto convinto: “Non gli piaceva Sanremo”, spiega ancora Mara Maionchi, “ho fatto una scena della malavita che i presenti ancora se la ricordano. Non minacce, ma gli dicevo: ‘Ti ritiro e ti mando a San Romolo’. Poi si è rilassato ed è andato. Cosa vuoi fare?”. Probabilmente, prima che lo raccontasse a Maisano, erano in pochi a conoscere questo retroscena. Un retroscena tutto sommato divertente, che testimonia come la Maionchi abbia sempre avuto le idee chiare, in campo professionale e non solo. Il temperamento, si sa, è qualcosa di innato: “Ero una bambina pestifera, sempre in struscia, come dicono a Milano. Non stavo ferma un attimo, ero sempre alla conquista di qualcosa. Ho firmato pure la mia prima pagella, già allora mi sentivo indipendente”.

La carriera di Mara Maionchi, tra grattacapi e soddisfazioni

L’intervista a Mara Maionchi è andata in onda nell’ambito della quinta puntata di Permesso Maisano il 12 maggio scorso. In quell’occasione, Mara ha accolto il conduttore nella sua casa di Milano, ricchissima di fotografie e di cimeli raccolti in questi quasi sessant’anni di carriera. Una carriera ricca di grattacapi (si pensi all’episodio di Mango), ma anche di tante soddisfazioni.



