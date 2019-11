Mara Maionchi/ “Gli Over? Hanno sofferto, hanno fatto fatica, ma…” (X Factor 2019)

Lo scontro tra Mara Maionchi e Malika Ayane del quarto live di X Factor 2019 ha avuto echi molto importanti. Il loro botta e risposta, causato da un commento formulato da Malika Ayane su un concorrente degli over della Maionchi, Nicola Cavallaro, è stato uno degli argomenti più discussi sui social, dove la lite è ancora tra gli eventi più commentati dagli utenti. Mara Maionchi, però ha scelto di non aggiungere altro su quanto accaduto e di recente, un uno degli appuntamento con il daily di X Factor 2019, ha dichiarato di essersi già lasciata alle spalle il live: “abbiamo archiviato la quarta puntata, concentriamoci sulla quinta”. La stessa cosa non vale, però, per i suoi seguaci, che continuano a complimentarsi con lei per il suo modo di fare: “L’eleganza e il carattere di Mara… binomio perfetto! Non cambiare mai!”, scrive in particolare un utente. Tuttavia, nonostante non abbia gradito le critiche formulate sul suo concorrente, Mara Maionchi non si è tirata indietro quando si è trattato di sottolineare le pecche dei cantanti degli altri schieramenti. È il caso dei Sierra, finiti per la prima volta nel mirino della coach e di Sfera Ebbasta per essere stati troppo “flat”. Mara Maionchi ha infatti esortato la band a tirare fuori la grinta e la creatività, mettendo da parte quel genere di esibizioni che rischiano soltanto di penalizzarli. Faranno tesoro del suo consiglio?

MARA MAIONCHI LANCIA UNA SFIDA, SAMUEL…

Le critiche di Mara Maionchi hanno raggiunto anche i Booda, che nel quinto live di X Factor 2019 si sono esibiti sulle note di M.I.L.F. $ di Fergie. Secondo la coach degli Over, infatti, la band farebbe fatica a uscire dalla sua comfort zone e per questo motivo, nelle prossime puntate, vorrebbe vederli alle prese con qualcosa di diverso. Samuel Romano, coach dei gruppi, da parte sua ha accolto la sfida con entusiasmo, promettendo alla sua collega del filo da torcere già a partire dai prossimi episodi. Vedremo scintille già nella puntata in onda questa sera? In attesa di scoprirlo, gli Over di Mara Maionchi sono alle prese con i loro inediti. Nicola Cavallaro, in particolare, seguirà le dritte della sua coach per emozionare il pubblico sulle note di un inedito creato ad hoc per la sua voce; Eugenio Campagna, invece, tornerà in scena con Cornflakes, stavolta in una versione totalmente rivisitata. “È molto carino ed è impotente farlo riascoltare”, ha spiegato la nota coach degli Over in uno degli appuntamento daily di X Factor. “Sono fiera perché hanno sofferto, hanno fatto fatica, però sono arrivati diciamo a buon punto”. Oggi, però, abbassare la guardia non è possibile: “speriamo di continuare e di arrivare almeno fino alla semifinale”, ha rivelato Mara Maionchi.

