Mara Maionchi: “Ho avuto due tumori a seno, che paura!”/ “Giusto parlarne come Fedez”

Mara Maionchi ha dovuto affrontare la lotta contro il cancro: la produttrice musicale, in un’intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, ha rivelato di avere avuto due tumori al seno. “Uno nella mammella destra e uno, in situ, in quella sinistra. La cosa che mi ha lasciata più sgomenta è averlo scoperto quasi per caso, in una normalissima visita senologica”.

La diagnosi preventiva è stata fondamentale per intervenire in modo risolutivo. “I linfonodi non erano stati toccati, dunque non fu necessario fare una chemioterapia. Ma i medici mi dissero che sarebbero bastati sei mesi di ritardo nella visita per compromettere tutto”, ha rivelato. È per questo motivo che adesso la nota esponente del mondo dello spettacolo vuole lanciare un messaggio chiaro. “Prevenite, fate i controlli, non abbiate paura di verificare se il corpo sta bene, spogliatevi, insomma. Io lo posso dire perché a me la prevenzione ha semplicemente salvato la vita”.

MARA MAIONCHI: “HO AVUTO DUE TUMORI A SENO, CHE PAURA!”. LE EMOZIONI VISSUTE

Mara Maionchi, nel corso dell’intervista rilasciata a Sette, ha parlato di come ha vissuto la battaglia contro i due tumori al seno. “Rabbia? Certo. Sgomento? Certo. Ma, soprattutto, paura. Una paura tremenda. Sono una persona abituata a essere vista come forte, persino un poco brusca, insomma una tosta”, ha ammesso. Per fortuna, però, la situazione era meno grave del previsto. “Quasi subito mi resi conto – anche grazie ai medici che mi hanno seguito – che lo stavo prendendo in tempo. I due tumori erano tutto sommato ancora nella fase iniziale, per cui mi rasserenai e trovai la forza”.

È così che la produttrice musicale ritrovò anche in questo momento buio la sua distintiva ironia. “Quando mi portarono in sala operatoria e scoprii che c’era anche un chirurgo plastico per la ricostruzione del seno, trovai pure la forza di scherzare. Dissi che giacché c’eravamo potevano anche mettermi su una sesta”.

MARA MAIONCHI: “HO AVUTO DUE TUMORI A SENO, CHE PAURA!”. ORA LO SHOW SULLA PREVENZIONE

Proprio perché ha vissuto questa brutta avventura sulla sua pelle, Mara Maionchi ha deciso di scendere in campo per dare un aiuto concreto alla causa. Da qui nasce Nudi per la Vita, docu-reality in 4 episodi che andrà in onda da lunedì 12 settembre su Rai2 in prima serata. A parte Elisabetta Gregoraci e Memo Remigi, il resto del cast è ancora top secret. Alcuni protagonisti sono stati malati di tumore, altri hanno avuto esperienza indiretta con esso.

“Penso tutto il bene possibile dei personaggi famosi che ci mettono la faccia e raccontano la propria malattia”, ha detto a Sette. In tal senso uno ad avere creato scalpore nelle scorse settimane per questo motivo è stato Fedez. “Ha fatto benissimo, perché come si può convincere un ragazzo a farsi controllare più spesso se un cantante famoso come lui si vergogna a parlarne? È assurdo. Così come sono assurdi quelli che lo accusano parlando di spettacolarizzazione. Io dico: parliamone, discutiamone, diamo il buon esempio, liberiamo il corpo di ogni tabù”, ha concluso.











