Mara Maionchi/ “Lucio Battisti? Ricordo bellissimo, Mango aveva voce una superlativa”

Mara Maionchi ospite di Francesca Fialdini

Mara Maionchi è stata ospite oggi di Francesca Fialdini, accolta a Da Noi a Ruota Libera come una vera e propria regina. Se avesse uno scettro come governerebbe? “Con rigore e con la capacità di capire”, ha spiegato. Il 22 di aprile compirà 81 anni ma è sempre in splendida forma. “Mi sto divertendo molto, soprattutto facendo Italia’s got talent, è piacevole”, ha commentato. Nella sua vita ci sono stati tantissimi giri di ruota.

Mara Maionchi e la malattia: il tumore al seno scoperto per caso/ "Feci un sogno e poi..."

Quale il primo? Quando ha avuto l’audacia di rispondere ad una inserzione sul Corriere della sera: “Da lì è iniziato tutto!”, ha svelato. Mogol e Battisti le fecero poi l’offerta di andare a lavorare nella loro casa discografica: “Ho imparato molto da tutti e due, è stata una bella avventura”, ha svelato.

Alberto Salerno, chi è il marito Mara Maionchi/ Matrimonio felice ma con tradimento

Mar Maionchi ed il ricordo di Battisti e Mango

Parlando di Lucio Battisti, Mara Maionchi ha ripercorso i suoi successi: “E’ un bellissimo ricordo, sempre molto vivo, il 5 marzo avrebbe compiuto gli anni. Il suo ricordo non svanisce. Oggi si sarebbe trovato bene oggi e sempre, aveva cambiato anche il suo lavoro, era un uomo molto dotato sotto tutti gli aspetti”.

Tra gli altri incontri molto belli di Mara Maionchi ci fu quello con Mango: “Cantante superlativo ma non ha voluto andare via dal suo Paese, ha fatto una scelta di vita ma era quello che voleva”. La sua voce l’ha definita “figlia del cielo”. La produttrice ha definito l’incontro con Mango molto importante, lasciando emergere tutta la sua stima nei confronti del compianto artista che produsse.

Da Noi a Ruota Libera anticipazioni 6 marzo/ Ospiti Maionchi, Guanciale, Gioli e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA