Mara Maionchi/ “Marco Mengoni all’Eurovision 2023? Sempre stato formidabile”

Mara Maionchi elogia Marco Mengoni all’Eurovision 2023

Mara Maionchi è pronta per commentare l’Eurovision Song Contest 2023, insieme a Gabriele Corsi. Quest’anno a partecipare al noto evento musicale, ci saranno circa 37 nazioni. A rappresentare l’Italia ci sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, che la conduttrice a conosciuto agli esordi quando era giudice di X Factor.

Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi: é rottura?/ Il gesto che non sfugge

La Maionchi ha svelato cosa pensa dell’artista di cui ha avuto modo di veder muovere i primi passi verso il successo: “La sua nascita già faceva intravedere un grande prosieguo. Perché il ragazzo era eccezionale […] Era veramente formidabile come è rimasto formidabile anzi è migliorato, perché l’esperienza aiuta a migliorare. Mi fa molto piacere averlo visto appena nato e vederlo adesso che è un’artista europeo, e speriamo presto anche mondiale” riporta Il Messaggero.

Megan Gale: "Vanzina mi ingannò per girare nuda"/ "Giravo con le guardie del corpo"

Mara Maionchi e l’Eurovision 2023: “spero di essere educata”

Mara Maionchi ha svelato ai microfoni di QN, cosa pensa dell’Eurovision 2023 che si troverà a commentare in diretta: “Mi sento come un bambino che entra nel salotto buono spero di essere educata, di non dire parolacce e di comportarmi bene. Da fuori non avevo recepito l’Eurovision Song Contest così importante, quando ne ho intuito la vera portata mi sono un po’ spaventata”.

E ancora: “Ora spero solo di trovare un santo in paradiso disposto ad aiutarmi. Non avevo mai guardato all’aspetto produttivo dell’Esc limitandomi a goderne come spettatrice solo quello ludico, così, quando me l’hanno proposto, ho pensato a qualcosa di tradizionale. Poi, leggendo il copione, mi sono trovata davanti a qualcosa molto più grande di quanto pensassi. Un vero colosso televisivo“. Mara Maionchi aggiunge: “Per me la cosa più emozionante è volare nella città in cui sono nati quei quattro signori, i Beatles, divenuti una straordinaria forza di cambiamento del mondo della canzone. E penso che sia così anche per altri”.

Natasha Stefanenko: "Nata in una città segreta URSS"/ "Nonna mi fece scoprire Dio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA