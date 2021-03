Mara Maionchi/ “Mio marito Alberto Salerno? Ho perdonato le corna, anche colpa mia..”

Discografica, giudice di talent, esperta di musica e amatissimo volto televisivo: Mara Maionchi è di certo ben nota al pubblico a casa. Dietro questa donna televisivamente così esilarante si nasconde però una storia molto articolata, fatta di molti momenti complicati. Uno di questi è di certo la malattia visto che ha combattuto contro il cancro al seno. Ma anche nella vita amorosa non sono mancati alti e bassi.

La Maionchi è sposata da molti anni con Alberto Salerno, matrimonio dal quale sono sono le figlie Camilla e Giulia, che li hanno resi nonni di tre nipotine, che ha però affrontato e superato anche un tradimento. La Maionchi, qualche anno fa, ha infatti rivelato nel corso di un’intervista a Verissimo di essere stata tradita da suo marito.

Mara Maionchi: “Ho perdonato il tradimento di mio marito”

Mara Maionchi, in merito al tradimento del marito Alberto, ha rivelato: “Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui. – ha ammesso in quell’occasione, per poi aggiungere – Certo, se fosse stata una storia lunga magari due anni sarebbe stato diverso, ma così per fortuna non è stato. Ho perdonato naturalmente e non mi sono sognata di vendicarmi”. Oggi Mara e Alberto hanno superato da tempo quel momento di crisi e sono molto sereni l’uno al fianco dell’altro.

