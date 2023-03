Mara Maionchi: “Opinionista al GF Vip al posto di Orietta? Mai!”/ “Dovrei dire cose brutte e non mi va”

Mara Maionchi opinionista al Grande Fratello Vip? “Mai, ecco perché”

Una Mara Maionchi come sempre senza filtri quella che si è raccontata nello studio di TV Talk nella puntata dell’11 marzo. Il celebre volto televisivo ha risposto alle domande del pubblico parlante, finendo per commettere anche una piccola gaffe quando è stato citato Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Prima però si è parlato di Grande Fratello Vip, il reality che ha tra i suoi opinionisti anche Orietta Berti.

Diretta/ Bologna Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via!

Da qui lo spunto per una domanda alla Maionchi: “Se Orietta il prossimo anno dovesse andare via, prenderebbe il suo posto come opinionista?” Decisa la risposta di Mara: “Opinionista al Grande Fratello Vip? Non la farei. – ha tagliato corto, spiegandone il motivo – Devo dire di no perché siccome non recito, mi viene difficile. Dovrei dire delle cose spiacevoli e non le voglio dire. Diventerei seria e questo è molto brutto per me, preferisco fare la macchietta.”

Nainggolan: "Mia famiglia povera, ho sofferto"/ "Bevo 20 drink, ma poi vado in campo"

Mara Maionchi e la gaffe su Belve a Tv Talk

Mara Maionchi preferisce dunque programmi televisivi più scanzonati, dove può essere la parte divertente di se stessa (Vedi LOL, Quelle brave ragazze o, ancora, Italia’s got talent). Dal Grande Fratello Vip si è poi passato a Belve. C’è chi ha infatti chiesto alla Maionchi se avrebbe piacere a raccontarsi senza filtri alla Fagnani; da qui la rivelazione di Mara: “Sì, mi hanno detto che mi ha invitata la Fagnani”. Lo spoiler viene però subito sottolineato da Riccardo Bocca che commenta “Ho la sensazione che non dovesse dirlo”. Risate in studio di fronte alla gaffe della Maionchi.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Varese Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA