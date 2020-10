Mara Maionchi ricoverata per Covid, come sta?/ Si teme focolaio a Italia’s got Talent

Anche Mara Maionchi sarebbe stata colpita dal Coronavirus. A rivelarlo è stata in serata Selvaggia Lucarelli che tra le pagine web di Tpi ha fatto sapere che la nota produttrice discografica ed attuale giudice di Italia’s got talent sarebbe stata ricoverata in un ospedale di Milano. La notizia ha inevitabilmente destato molta preoccupazione anche la stessa Lucarelli ha poi precisato: “le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione”. Se la situazione legata alle condizioni di salute di Mara Maionchi sarebbe sotto controllo, nonostante la presunta positività, diversa sarebbe invece la situazione rispetto al presunto focolaio che si sarebbe creato a Italia’s got talent. Intanto, in merito alla celebre produttrice discografica, ex volto della giuria di X Factor, non si conoscono notizie ufficiali oltre a quelle fornite dalla Lucarelli e che stanno facendo il giro del web, tra commenti di apprensione e auguri di pronta guarigione.

MARA MAIONCHI POSITIVA AL COVID: RICOVERATA

Non solo Mara Maionchi: anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini (membro della giuria) si sarebbe ammalata proprio durante le registrazioni del programma Italia’s got talent. Il contagio, stando a quanto riferisce Selvaggia Lucarelli su Tpi, avrebbe coinvolto altre persone tra cui concorrenti del talent, tecnici e produzione. Il presunto focolaio si sarebbe avuto nonostante i protocolli stringenti (con test molecolari e misurazione della temperatura) ed i tamponi eseguiti prima di iniziare le registrazioni. Adesso, come scrive anche Tgcom24, il focolaio a Italia’s got talent avrebbe raggiunto dimensioni preoccupanti. Quanto accaduto contribuisce a far riflettere ancora una volta sul livello di contagiosità del virus e sul modo subdolo con il quale colpisce l’uomo. Dando uno sguardo alla pagina social di Mara Maionchi, è possibile notare su Instagram come in questi giorni la donna abbia sempre (o quasi) indossato la mascherina sul set con qualche eccezione che la ritrae proprio accanto alla Pellegrini, sprovvista di dispositivo di protezione.



