Mara Maionchi: “Sento delle presenze attorno a me”/ “Mi spaventano perché predicono gli eventi negativi”

Nell’ultima diretta di Belve, su Rai 2 con Francesca Fagnani, è stata ospitata Mara Maionchi, che si è sottoposta alle domande graffianti della conduttrice, pensate per mettere ‘in difficoltà’ i suoi ospiti, inizialmente impauriti dalle sue interviste, ma ora quasi divertiti. Con la sua solita schiettezza è partita subito ricordando alcune tre le sue più celebri stoccate rivolte a questo o quel personaggio, sottolineando che il suo comportamento e il suo atteggiamento parte dalla logica che “se vuoi dire qualcosa alle persone se lo fai con tatto non ci capiamo, se sei brutale”, sostiene Mara Maionchi, “fai capire il problema e poi lo alleggerisci con una seconda entrata e gli tiri un po’ su il morale”.

Ma oltre al suo ben noto carattere, Mara Maionchi si è voluta dedicare anche per un attimo a se stessa e al suo privato, per tornare a parlare di quelle – ricorda Francesca Fagnani – “presenze” che sente e che la “aiutano a superare certe paure inconsce”: “Ho un bel rapporto con l’extra sensoriale e l’extra terreno“, conferma la produttrice, “è vero, ma è una cosa che mi fa piacere perché se sono persone che mi sembra di conoscere e sento come erano anche in vita, mi piace”.

Ma oltre alle presenze, ricorda ancora la conduttrice, aveva parlato anche di alcune premonizione e a Belve, nuovamente, conferma che “ho avuto la sensazione che accadessero delle cose che poi sono accadute, come”, spiega Mara Maionchi, “la morte di qualcuno o la sensazione di una malattia, mi capita anche se adesso meno”. Presentimenti, però, che a differenza delle altre presenze pseudo umane, “mi fanno abbastanza paura” soprattutto al pensiero che “si realizzino delle cose che sento come sbagliate o penso siano sbagliate, preferisco non averle e non entrare nel mondo esterno a questa dimensione terrena: ho un buon rapporto, ma lo temo anche, per cui sono molto combattuta tra le due cose”.











