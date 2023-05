Mara Maionchi stronca la favorita dell’Eurovision 2023/ “Troppo disperata”

Mara Maionchi non ha apprezzato particolarmente la performance di Loreen nel corso della semifinale all’Eurovision 2023. Per gli scommettitori sarà proprio la cantante svedese a trionfare sabato sera a Liverpool.

Mara Maionchi su Loreen: “Tutta questa disperazione non fa per me”

Loreen si è esibita con la splendida ‘Tattoo’ ed ha convinto quasi tutti, quasi, perché Mara Maionchi non ha gradito la performance della cantante svedese. Subito dopo l’esibizione dell’artista, Mara ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua. A quanto pare tutto il pathos della cantante non ha impressionato la discografica: “Si chiama tattoo questo brano. Se mi farò un tatuaggio? No sono troppo grande ormai, nessun tattoo per me basta. Devo edulcorare quello che ho detto mentre lei cantava? Lei canta di un amore che il suo amore le è entrato nel cuore… pensa se non le entrava nel cuore. No dai, che devo dire, troppo disperata. A me tutta questa disperazione non fa per me a dire la verità. Si buttava a terra, disperata “.

Mara Maionchi è la commentatrice italiana dell’Eurovision 2023. La produttrice discografica è affiancata da Gabriele Corsi per la 67° edizione della competizione musicale. La coppia ha il compito di accompagnare il pubblico verso l’elezione della canzone vincitrice. A sfidarsi trentasette nazioni, in gara per l’Italia Marco Mengoni con il brano Due Vite che ha trionfato al Festival di Sanremo 2023.

Loreen: “Il mio corpo, la mente e l’anima sono concentrati sulla volontà di trasmettervi qualcosa”

Loreen ha dichiarato a iMusicFun che la sua più grande paura è di non essere autentica perché la cosa più importante per l’artista è che quando sale sul palco: “il mio corpo, la mente e l’anima siano concentrati sulla volontà di trasmettervi qualcosa. Questo è quello su cui mi concentro, il resto lo blocco fuori perché non voglio interferisca con l’energia che si dirige dritta verso di te. Sento già l’energia dei fan e del pubblico. Quello che condivido mi ritorna centuplicato, ho la pelle d’oca a pensarci. L’amore che ricevo ha un potere curativo, che Dio o chi per esso mi ha mandato, è un dono enorme per me e ne sono estremamente grata”.

Classe 1983, Loreen è nata nella capitale svedese, figlia di immigrati marocchini di origine berbera. Al secolo Lorine Zineb Nora Talhaoui, Loreen è diventata famosa in Svezia nel 2004, quando ha partecipato al talent show Idol, classificandosi al quarto posto. È stato proprio il talent show a lanciarla nel mondo dello spettacolo, sia come cantante che come presentatrice televisiva. All’inizio del 2023 il quarto tentativo della cantautrice al Melodifestivalen, il programma con cui la Svezia sceglie il proprio rappresentante per l’Eurovision 2o23. Il brano portato in questa occasione è proprio Tattoo.

