Mara Maionchi/ Video, siparietti con Sfera Ebbasta “Non litigheremo…” (X Factor 13)

Mara Maionchi forever: dopo la prima puntata di X Factor 13 è opinione comune tra i fan del talent show musicale targato Sky e gli addetti ai lavori che, sì, è vero, passano gli anni ma uno dei punti fermi oltre che una delle sicurezze del format è la 78enne produttrice discografica bolognese nonché scopritrice di talenti. Infatti, alla vigilia del nuovo appuntamento con uno dei programmi più attesi della televisione italiana molti si chiedevano non solo se la Maionchi sarebbe stata ancora una delle carismatiche protagoniste ma con chi avrebbe… duettato dialetticamente nel nuovo parterre di giudici, dopo che Fedez aveva detto addio alla comitiva, lasciando il posto a un altro idolo delle nuove generazioni quali Sfera Ebbasta. Tuttavia, nonostante le new entry, pare che ancora una volta la vincitrice della puntata inaugurale sia stata l’inossidabile Mara che peraltro oramai ha imparato ad usare costantemente i social, accrescendo la sua popolarità e anzi scherzando a volte sul proprio ruolo di arcigna giudice. E dunque non è stato un caso che nel primo appuntamento abbia dato vita a dei siparietti proprio con colui che, dal punto di vista anagrafico e musicale, le sta agli antipodi, ovvero Sfera Ebbasta.

MARA MAIONCHI ANCORA SUGLI SCUDI

Nella prima puntata di X Factor, infatti, nonostante il pubblico abbia apprezzato comunque la competenza e lo stile di Samuel e pure di Malyka Ayane, la protagonista indiscussa è stata ancora una volta Mara Maionchi, mostrandosi molto più “giovane” e anche aperta dal punto di vista dei gusti musicali dei suoi illustri colleghi che la musica la fanno. E come accennato hanno destato curiosità gli scambi di battute tra la 78enne e Gionata Boschetti, vero nome all’anagrafe del trapper che ha sdoganato un genere musical prima inedito alle nostre latitudini tra i giovanissimi. Qualcuno ha parlato di un rapporto stile nonna e nipote con Sfera Ebbasta soprattutto quando la Maionchi ha detto al ragazzo “Ti voglio bene” e anzi poi l’ha difeso quando uno dei concorrenti si è presentato sul palco portando un pezzo scritto proprio dal rapper milanese e la Maionchi l’ha così apostrofato: “A differenza tua, però, Sfera Ebbasta sa cantare”. È nata una alleanza tra i giudici di X Factor e dovremo dire addio, in questo clima di idillio, alle scintille tipiche degli scontri tra Fedez e Manuel Agnelli ad esempio?

MARA MAIONCHI “LITIGARE CON SFERA EBBASTA? NON SO, VEDREMO…”

Negli ultimi giorni peraltro Mara Maionchi è stata protagonista proprio di una intervista doppia in compagnia di Sfera Ebbasta e parlando ai microfoni di Rockol ha dato un primo giudizio sui concorrenti di X Factor 13, mostrandosi molto in linea con i pareri del suo giovane collega, e scherzando pure sul suo ruolo di volto storico del programma. “Abbiamo visto molti talenti, anche se io penso che poi la scrittura è fondamentale per l’inizio di una carriera. Le cover? Servono per far conoscere un artista ma poi serve anche il pezzo originale” ha detto la produttrice discografica che poi ha ammesso di non aver voluto dare alcun consiglio ai tre nuovi giudici del talent show: “Loro devono essere se stessi, scegliendo secondo il proprio stile e attitudine musicale ma in linea di massima mi trovo spesso d’accordo con loro” ha chiosato la Maionchi, scherzando sul fatto che però non sa se capiteranno delle litigate come in passato, pur precisando però che non si tratterebbe mai di veri scontri ma di diverse opinioni su un talento.





