Mara Mosole, chi è la compagna di Francesco Moser: entrambi appassionati di ciclismo, ecco come si sono conosciuti

Chi è Mara Mosole, compagna di Francesco Moser: “È come me“

Francesco Moser sarà ospite della puntata odierna de La volta buona e, al suo fianco, ci sarà anche la compagna Mara Mosole: è questo l’annuncio spuntato sulle pagine social del programma di Caterina Balivo, in vista della puntata di oggi pomeriggio, martedì 14 ottobre 2025. Il campione di ciclismo si racconterà tra carriera e vita privata, quest’ultima caratterizzata dalla relazione con la nuova compagna che dura da qualche anno.

Anche lei è una grandissima appassionata di sport, essendo nata e cresciuta in una famiglia di ciclisti; classe 1968, è originaria di Lovadina, in provincia di Treviso, e con il compagno Francesco Moser condivide proprio questa passione. “Ha corso in bici, è stata campionessa d’Italia“, ha raccontato il campione in un’intervista al Corriere della Sera nel 2023.

Fu quella l’occasione per annunciare ufficialmente il fidanzamento con Mara Mosole, dopo la separazione dall’ex moglie Carla Merz culminata con il divorzio nel 2022 dopo circa 40 anni di matrimonio. Moser ha dunque voltato pagina, ritrovando l’amore: “Ho una nuova compagna che sta spesso da me, una ragazza che più o meno è come me“.

Francesco Moser e la compagna Mara Mosole: come si sono conosciuti

Ma come si sono conosciuti Francesco Moser e la compagna Mara Mosole? A raccontarlo è stato lo stesso ex ciclista nel corso dell’intervista al Corriere della Sera: “La trovavo in giro in bici, o alle Eroiche, le gare vintage: anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Poi, più o meno con la pandemia, ci siamo avvicinati. Ma lei non vive qui perché lavora con il padre che ha un’azienda nel trevigiano“.

La compagna fu successivamente presentata sul piccolo schermo nel gennaio 2024, in video-collegamento con Storie Italiane su Rai 1. “Moser lo conoscevo da sempre – ha raccontato la compagna in quell’occasione – Francesco va sempre a tutta: un giorno durante il Covid si è fermato, ha preso fiato e abbiamo cominciato a telefonarci e a farci un po’ compagnia“.

Dopo la pandemia hanno così ripreso a pedalare in compagnia e, essendo entrambi da soli, hanno deciso anche di intraprendere una relazione: “Ora stiamo insieme da dopo il Covid. Sono tre anni e qualcosa”.