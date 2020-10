Mara Sattei, chi è?/ “Da bambina io ho sempre avuto la musica” (X Factor 2020)

Mara Sattei ospite di X Factor 2020 durante la puntata “Last Call” in onda giovedì 22 ottobre su Sky e Now Tv. Il talent show di successo si appresta ad entrare nel vivo con la fase finale dei Live, ma prima di arrivarci i coach sono chiamati a prendere delle importantissimi decisioni sul futuro delle loro squadre e dei giovani talenti. Hell Raton della squadra Under Donne deve scegliere chi fra la partenopea Ale, la giovane abruzzese Casadilego, la monzese Cmqmartina, Daria Huber e la cremonese Mydrama dovranno accedere alla fase Live di X Factor 2020. Una scelta non facile per il rapper, peraltro alla sua prima esperienza di coach, che per questo motivo ha pensato bene di richiedere il consiglio e supporto di due grandi amici e colleghi: il rapper Lazzo e la cantante Mara Sattei. Ma chi è Mara? Per chi non la conoscesse la cantante romana è la sorella di Davide, il producer e rapper romano più famoso della sua generazione conosciuto con il nome tha Supreme.

Mara Sattei: “Il mio sogno è sempre stato quello di fare musica”

Cresciuta a pane e musica, Mara Sattei intervistata da outpump.com ha raccontato: “mia mamma cantava in un coro gospel ed è sempre stata una delle mie più grandi ispirazioni, nonché una delle prime persone che ho visto esibirsi. Non è stata comunque l’unica. Tutta la mia famiglia è coinvolta nel mondo musicale, sono tutti appassionati e hanno sempre suonato e cantato, così sono cresciuta in un ambiente che ha sempre aiutato a camminare in questo campo”. Parlando proprio della sua infanzia, la giovane cantante ha raccontato: “da bambini vedi i tuoi amichetti avere diversi interessi come la danza, lo sport o altro, io ho sempre avuto la musica. Fin da piccolissima mi sono lanciata in qualsiasi ambito del contesto musicale, dal suonare il piano al provare le esibizioni davanti allo specchio. Negli anni la mia passione non è mai cambiata e ho sempre cercato di fare musica. Il mio sogno è sempre stato quello di fare musica”. La musica oggi è diventata la sua vita, la realizzazione di un sogno grazie al web: “ho scoperto YouTube, inizialmente come spettatrice. Ho cercato di studiare specificatamente la realtà americana, guardando soprattutto cosa e come le ragazze realizzavano canzoni e video. Così ho cominciato a registrare le mie cover e a postarle”.



