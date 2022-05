Mara Sattei, chi è la sorella di tha Supreme/ L’Universo Tour “parte” dal Concerto del Primo Maggio

C’è grande curiosità di vedere Mara Sattei al Concerto del Primo Maggio 2022. Dopo il grande successo del singolo Parentesi in collaborazione con Giorgia è infatti pronto il tour dell’artista, denominato Universo Tour 2022 che metaforicamente partirà proprio stasera. Tante le date in giro per l’Italia dove avrà l’onore di condividere con i propri fan tutto il suo bagaglio musicale e i progetti che l’hanno portata in testa alle classifiche nazionali nel corso delle ultime settimane. La maggior parte delle date sono riferite ad eventi musicali dove ad esibirsi ci saranno anche tantissimi altri artisti, con Mara Sattei a primeggiare con i splendidi pezzi dell’ultimo album Universo, ricco di collaborazioni e di produzioni che hanno riempito d’orgoglio l’artista.

Mara Sattei, una grande soddisfazione

Mara Sattei in una recente intervista ha dichiarato di essere felice di aver dato vita a un progetto musicale che la rappresenta in tutte le sue sfumature, consapevole di poter abbracciare anche solo emotivamente tantissime persone con il messaggio dei suoi pezzi. Inoltre, ha voluto sottolineare quanto sia felice di tornare ad esibirsi live con la sua band dopo i diversi mesi di stop causati dall’emergenza sanitaria per il coronavirus. Dal punto di vista della vita privata non ci sono notizie confermate riguardo la sua realtà sentimentale, è noto solo il fatto che sia impegnata con ragazzo. Il percorso musicale di Mara inizia nel 2013 attraverso la sua partecipazione al noto talent show di Maria De Filippi, Amici. Dopo alcuni anni passati a lavorare a progetti ambiziosi dando particolare attenzione alla sua crescita sonoro, solo negli ultimi anni è riuscita a conquistare una certa notorietà, come dimostrato dalla recente pluripremiata collaborazione con Giorgia nel singolo Parentesi. Appuntamento al Concerto del Primo Maggio.

Mara Sattei, il video di Parentesi

