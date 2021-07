Mara Sattei con “Scusa” a Battiti Live 2021/ “Un nuovo sound nel mio mondo”

Chi è Mara Sattei?

Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei, è una cantante e musicista romana, noto per aver partecipato ad Amici 13. Il suo nome d’arte è dato dall’inversione della prima lettera del nome e del cognome. La sua carriera musicale inizia nel 2008, ma il suo primo singolo solista “Scusa” viene pubblicato nell’aprile del 2021. Classe 1995, la Mattei inizia a studiare canto e pianoforte grazie alla passione che le tramanda la madre e nel 2008 apre il suo primo canale YouTube. Della sua vita privata si sa poco o nulla, sappiamo che suo fratello è Tha Supreme, pseudonimo di Davide Mattei, rapper e produttore discografico italiano. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la cantante è molto riservata. La giovane cantante di Fiumicino inizia a far parlare di sé con la partecipazione ad Amici13, per poi collaborare in alcune canzoni con il fratello o con Coez nel brano “Altalene”.

Mara Sattei: la collaborazione con Gazzelle

Il singolo “Scusa“, attualmente, conta circa un milione e trecentomila visualizzazioni in soli 3 mesi, un music video semplice e molto elegante che valorizza la voce di Mara Sattei. “Dopo Altalene insieme a Coez stavamo pensando di portare questo nuovo sound nel mio mondo, per ricollegarsi a tutto. E quindi ascoltando Scusa ci sembrava quello giusto, al momento giusto. Non c’è un perché vero e proprio. All’ascolto abbiamo pensato che fosse lui”, ha spiegato la cantante intervistata da Red Bull. Mara Sattei ha anche collaborato Gazzelle nel brano “Tuttecose“, fresco di rilascio il 4 giugno del 2021. La giovane cantante è tra gli artisti che si esibiscono sul palco di Otranto del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021, in diretta il martedì in prima serata su Italia 1.

