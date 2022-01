Mara Sattei, da Amici a “Parentesi” con Giorgia/ “Voglio andare a Sanremo”

Mara Sattei, 26 anni, si è esibita nel pomeriggio di oggi, domenica 16 gennaio 2022, di fronte ai ragazzi di Amici. Un autentico ritorno al passato per lei, che partecipò ad Amici 13 con il nome d’arte Sara Mattei. L’occasione si è rivelata propizia per parlare del suo primo album, “Universo”, trainato da uno dei brani più belli del disco in duetto con Giorgia, “Parentesi”: “Ho subito pensato a lei perché mentre scrivevo la canzone immaginavo Roma e Trastevere in inverno – ha dichiarato la giovane in un’intervista a Il Fatto Quotidiano –. Sono nata e cresciuta con la sua musica perché mia madre era una sua fan, ho visto tanti suoi concerti. Ho sperato che accettasse il mio invito. Ci siamo parlate e si è rivelata solare, fantastica e mi ha trasmesso tante vibrazioni positive. Non ho realizzato subito che stavo per fare un brano con Giorgia, ma alla fine è stata una esperienza unica, abbiamo creato sfumature molto belle per il pezzo”.

Fra i consigli che Giorgia ha dato a Mara Sattei, molti di essi riguardano il processo di scrittura delle canzoni: “Lei ha un repertorio pazzesco ed è una delle artiste più grandi d’Italia, ha cantato anche duettato con artisti del calibro di Ray Charles. È stato come se ci conoscessimo da anni, un bel confronto generazionale e artistico. Ci siamo confrontate molto. Mi piacerebbe fare qualcosa per lei e con lei”.

MARA SATTEI: “SOGNO DI ANDARE A SANREMO”

A livello di amore, ha rivelato Mara Sattei a Il Fatto Quotidiano, “non ho avuto tante storie. Quello che racconto è come ho vissuto io queste storie e di come abbiano avuto un impatto importante su di me soprattutto a livello emotivo. Mi piace molto raccontare la complessità del sentimento d’amore soprattutto se l’ho vissuto io in prima persona. Sono senza sovrastrutture, una ragazza piuttosto semplice. Lascio entrare nella mia vita solo le persone di cui mi fido e quando lo faccio do tutta me stessa”.

In quindici anni di percorso musicale, anche nel momento più brutto, la musica è sempre stata un sentimento più forte di tutto il resto per Mara Sattei, che sogna di andare al Festival di Sanremo: “Quest’anno ho preferito non presentare un brano perché volevo prendermi del tempo per presentare il mio disco”.

