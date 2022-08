Mara Sattei/ “Fedez e Tananai? Li vedo molto più di mia madre”

Mara Sattei e il successo con “La dolce vita”

Mara Sattei torna al Cornetto Battiti Live con la super hit dell’estate 2022 “La dolce vita”. La ex cantante di Amici si sta facendo conoscere dal grande pubblico grazie al successo de “La dolce vita”, il brano che canta con Fedez e Tananai da settimane al vertice della classifica dei singoli più venduti ed ascoltati. La canzone, tra i tormentoni dell’estate 2022, ha visto la cantante collaborare per la prima volta con Fedez e Tananai con cui sta costruendo un bellissimo rapporto d’amicizia. Intervistata da Vanity Fair la Sattei ha raccontato: ” su Twitter hanno lanciato un hashtag: “Mara se sei in pericolo, metti like”. Ma io mi diverto, stiamo diventando amici. Ormai li vedo ogni tre giorni, molto più che mia madre”.

Non solo, la cantante ha anche rivelato la sua idea di “dolce vita”: “è la prima volta che canto un ritornello non mio perché in genere scrivo le canzoni da sola, ma è bello cucirsi addosso anche le parole degli altri. E poi sono da sempre affascinata dagli anni ’60, e solo la musica ha il potere di trasportarti in altre epoche”.

Mara Sattei: “la musica c’è sempre stata nella mia vita”

La musica ha sempre fatto parte della vita di Mara Sattei. “C’è sempre stata. Sono nata in una famiglia che mi ha dato grandi stimoli” ha raccontato la cantante dalle pagine di Vanity Fair rivelando – “mia madre faceva parte di un gruppo gospel e andava in giro a esibirsi nei locali con il pancione. Non so con precisione quando ho iniziato, ma ricordo che alle elementari mettevo in note le poesie. Crescendo mi sono avvicinata al pianoforte. E poi c’è mio fratello Davide, che fa rap: noi due abbiamo sempre condiviso tutto”. Con il fratello ha un bellissimo rapporto: “ha sei anni in meno di me, ma siamo cresciuti insieme. Ci capiamo senza parlare”.

Anche il fratello Davide è un cantante e diverse volte è stata etichettata come la sorella di, una etichetta che non le da fastidio: “mio fratello aveva fatto uscire un disco prima di me e aveva già un grandissimo seguito. Quando, pian piano, è arrivata anche la mia musica da solista, il pubblico ha capito che siamo diversi pur collaborando spesso insieme. Il nostro è uno scambio continuo, ci diamo coraggio a vicenda”.











