Mara Sattei/ Il rapporto con Fedez e l’esperienza ad Amici: “Maria De Filippi…”

Mara sattei: il rapporto con Fedez e il ricordo di Maria De Filippi

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mara Sattei ha svelato come è nata la collaborazione con Fedez e Tananai che, a tutti e tre, sta portando un grandissimo successo. “Fedez mi ha contattata per farmi sentire il pezzo, non avevamo mai collaborato, ma c’era stima reciproca. Così ci siamo incontrati e con i ragazzi si è creata anche una bella armonia” – ha spiegato svelando anche la parte del marito di Chiara Ferragni che il pubblico non conosce – “È una persona molto trasparente ed è letteralmente così come lo si vede”.

Nel suo passato, Mara Sattei ha all’attivo una partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Era il 2014 e il talent show non le regalò la popolarità che ha oggi. Quest’anno è tornata in quella scuola come ospite e, al Corriere della Sera, ha detto: “Rivedere quei luoghi mi ha fatto un grande effetto. Anche ritrovare Maria e darle il mio disco: all’epoca ero una bambina di 18 anni, anche lei ora avrà visto una persona diversa”

Mara Sattei: la rinascita dopo Amici

Il 2022 può essere considerato certamente l’anno della svolta per Mara Sattei. Determinante è stata la collaborazione con Fedez e Tananai, con cui ha inciso “La Dolce Vita“, che è diventato nell’arco di due settimane Disco d’Oro, oltre a essere una delle hit del periodo più caldo dell’anno. Ora i cantanti in famiglia sono due: prima di lei, infatti, aveva ottenuto la popolarità anche il fratello Davide, oggi conosciuto thasup (che prima si faceva chiamare «tha Supreme»).

Non riuscire a farsi conoscere dal pubblico nonostante la partecipazione ad “Amici” non è però mai stato un peso per Sara (questo il suo nome all’anagrafe). Anzi, i due sono stati vicini a partecipare insieme al Festival di Sanremo un anno fa: lei aveva presentato un brano con l’idea che il fratello l’avrebbe poi accompagnata in veste di direttore d’orchestra. La proposta è stata però bocciata da Amadeus.

Mara Sattei e l’estate della svolta

Avere un fratello più piccolo che dimostra di essere uno dei rapper più apprezzati quando tu da tempo stai tentando di affermarti nel mondo della musica può essere pesante da sostenere. E invece per Mara Sattei non sarebbe stato così, anzi ha cercato più volte di confrontarsi con Davide: ” Sono nata in una famiglia che mi ha dato grandi stimoli. Mia madre faceva parte di un gruppo gospel e andava in giro a esibirsi nei locali con il pancione. Non so con precisione quando ho iniziato, ma ricordo che alle elementari mettevo in note le poesie. Crescendo mi sono avvicinata al pianoforte. E poi c’è mio fratello Davide, che fa rap: noi due abbiamo sempre condiviso tutto. Lui ha sei anni in meno di me, ma siamo cresciuti insieme. Ci capiamo senza parlare”.

Adesso c’è chi arriva a definirla “la sorella di...”, ma per lei questo non è un problema: “Non mi ha mai dato particolare fastidio. Mio fratello aveva fatto uscire un disco prima di me e aveva già un grandissimo seguito. Quando, pian piano, è arrivata anche la mia musica da solista, il pubblico ha capito che siamo diversi pur collaborando spesso insieme. Il nostro è uno scambio continuo, ci diamo coraggio a vicenda. Tutto il mio percorso è stato difficile: ho provato i talent, i locali delle mie zone, il web. Contemporaneamente facevo altri lavori per mantenermi e per mettere da parte il più possibile da investire in attrezzatura, microfoni, corsi. L’esperienza più bella è stata a Londra come ragazza alla pari e tata di una bambina; l’ho rivista qualche mese fa, è quasi un’adolescente” – ha concluso.

