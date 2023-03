Mara Sattei, monologo a Le Iene/ “Credere in Dio mi ha dato la forza di combattere”

Mara Sattei: il suo monologo alle Iene

Mara Sattei è stata ospite de Le Iene nella puntata di ieri, martedì 28 marzo. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2023 con “Duemilaminuti”, è stata protagonista di un intenso monologo sull’amore per la musica e sulla fede. “Avevo circa 8 anni, mi trovavo al mare e si stava avvicinando il tramonto. I miei amici stavano giocando sulla spiaggia e io alzando gli occhi ho realizzato quanto immenso fosse il cielo e quando piccola in realtà fossi io. In quel momento mi sono sentita meno sola: è come se avessi capito che qualcuno era lì ad ascoltarmi, nonostante tutto sembrasse così irraggiungibile. La musica mi ha sempre connessa a qualcosa che va oltre ciò che posso comprendere”, ha esordito Mara Sattei, rivelando il momento in cui ha percepito l’esistenza di qualcosa che è “oltre”.

Belen ricorda Maurizio Costanzo a Le Iene/ Durissime critiche, ma c'è chi la difende

Credere in Dio le ha permesso di conoscere a fondo e capire le priorità della vita: “Chi canta prega due volte, e credere in Dio mi ha dato la forza di combattere, di non avere paura. Mi ha fatto sentire amata, e mai dimenticata; un amore che non finisce e non si stanca. Credere mi ha fatto capire chi sono, e ha dato delle priorità alla mia vita che vanno oltre le cose materiali”.

Massimo Boldi: "Ho visto un ufo con Barbara D'Urso e Memo Remigi"/ "Era sopra di noi"

Mara Sattei: “Chi canta prega due volte”

Mara Sattei, al secolo Sara Mattei, ha ribadito come spesso ci capiti di “rincorrere qualcosa che non ci soddisfa, e allora proviamo a comprarlo. Ma questo non compensa quel vuoto. A volte basta solo fermarsi ed essere grati per quello che si ha, nella semplicità delle piccole cose”. Le piccole cose che rendono felice la cantante sono: cucinare per una persona amata, chiamare la nonna tra un’intervista e l’altra, chiedere ai genitori “come stai?”. “La musica mi ricorda ogni giorno tutto questo. Quando scrivo e quando canto c’è qualcosa che parte da dentro e mi fa sentire libera, viva, amata. La musica mi ha resa capace di sognare, e mi ha fatto capire quanto è bello sentirsi fragili e umani. Quindi, chi canta prega due volte, e la mia preghiera è semplicemente dire grazie per tutto questo”, ha concluso Mara Sattei. Il suo discorso è stato molto apprezzato sui social, come confermano i numerosi commenti su Instagram: “Che rarità ascoltare parole libere e vere come queste. Mi hai commosso”.

Simone Caminada, compagno Gianni Vattimo a Le Iene/ "Io condannato senza prove..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)













© RIPRODUZIONE RISERVATA