Dopo un compleanno fantastico festeggiato il 28 aprile, Mara Sattei ha ricevuto la proposta di matrimonio a sorpresa dal fidanzato e ormai futuro marito Alessandro Donadei. In seguito alla festa per i trent’anni della cantante, infatti, il ragazzo si è inginocchiato e le ha proposto di diventare sua moglie. Il tutto è stato documentato da una serie di fotografie che Mara Sattei ha pubblicato su Instagram accompagnate da una didascalia con scritto “Ti amo” e un’emoticon che piange.

Dunque, la bellissima Mara Sattei si sposa. In realtà, l’artista è sempre stata piuttosto riservata rispetto alla sua vita privata e fino a ieri non aveva mai parlato del suo fidanzato, tantomeno di matrimonio. Durante le interviste non ha mai citato neanche per un momento il nome del fidanzato. Addirittura le si è attribuito erroneamente un flirt con un rapper di Amici, tale Danny La Home, ma a sorpresa Mara Sattei si è mostrata più felice che mai con il suo Alessandro Donadei. Andiamo a scoprire chi è e cos’ha in comune con la cantante.

Mara Sattei, chi è il fidanzato Alessandro Donadei? La carriera nel mondo della musica

Chi è Alessandro Donadei, futuro marito di Mara Sattei? Classe 1990, il fidanzato della cantante ha alle spalle una carriera nel mondo della musica che parte sin da quando era piccolissimo. Infatti, si innamora della chitarra a soli sei anni e da quel momento capisce qual è la sua strada. Nel corso del tempo abbandona lo strumento classico e si abbandona alla chitarra elettrica. Non solo, si specializza presto nella produzione musicale, del mixaggio e dei sintetizzatori, con un occhio sempre proiettato sull’innovazione. Nel 2010 si è iscritto al Saint Louis College of Music di Roma e si laurea in chitarra jazz, per poi collaborare lavorativamente con moltissimi grandi della musica: Caffelatte, Davide Shorty, Whitemary.