Mara Sattei/ “Universo? Sono molto meticolosa e curo tutto nei particolari”

Mara Sattei e il grande successo con “La Dolce vita” di Fedez e Tananai

Mara Sattei è tra gli ospiti dei Tim Music Awards, l’evento musicale che festeggia la grande musicale italiana. Due serate di grande musica con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. La giovane cantante, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla collaborazione con Fedez e Tananai nella canzone dell’estate 2022 “La dolce vita”. Come è nata la collaborazione con i due? La cantante ha raccontato a tustyle.it: “di persona invece avevo incontrato solo Tananai, tempo fa, mentre Fedez l’ho conosciuto in questa occasione. Quando mi hanno fatto ascoltare il brano me ne sono subito innamorata perché è diverso dal genere che faccio io e da quello che ho sempre sperimentato. Mi piaceva provare l’esperienza di questo trio di mondi musicali a contrasto, che però uniti generano qualcosa di unico. Tra di noi si è creata una bellissima alchimia, ci siamo divertiti parecchio, anche quando abbiamo girato il video. Eravamo a Rimini, sotto il sole. Ricordo il caldo ma anche la sensazione di essere sul set di un film italiano degli anni 70: questo è il potere della musica, che ti permette di ricreare e immaginarti in periodi storici che non potresti vivere mai”.

Luigi Bruno, fidanzato Andrea Delogu/ Tutto a gonfie vele, nonostante le critiche...

Dopo due anni di pandemia, la Sattei è tornata anche dal vivo con un tour: “non avendo mai avuto la possibilità di fare un tour tutto mio, la pandemia l’ho vissuta con l’aspettativa di ciò che sarebbe successo. Negli ultimi mesi fremevo perché volevo cominciare a suonare dal vivo. La prima data a Cagliari (lo scorso 10 giugno, ndr) è stata emozionante”.

Debora Pelamatti, moglie Max Pezzali/ Lei: "Dopo il bacio non sono più andata via"

Mara Sattei: “il mio primo disco Universo è stato scritto in tre anni”

Per Mara Sattei il 2022 è un anno da incorniciare. Non solo il successo con “La dolce vita”, ma anche la pubblicazione del suo primo album dal titolo “Universo” su cui ha rivelato: “sono molto meticolosa e curo tutto nei particolari ma sì, a oggi sono soddisfatta. Universo rappresenta un inizio anche se ha avuto una genesi lunga. È stato scritto in tre anni, i primi brani risalgono al 2019. Ed è stato letteralmente un viaggio in cui rivedo tante fasi della mia vita. Alcuni pezzi sono stati chiusi in momenti diversi, a distanza di tempo, e se la prima strofa racconta una mia visione di qualcosa, il continuo magari ha una prospettiva diversa perché nel frattempo sono cambiata io. Ma questo attiene alla scrittura, che mi piace da sempre”.

Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ Lei: "vorrei avere una famiglia con lui"

Infine impossibile non parlare del fratello Davide con cui condivide la passione per il mondo della musica:”abbiamo creato con la musica un insieme di mondi differenti che però fanno parte sempre di me e del mio universo. Siamo molto legati, lo siamo sempre stati fin da piccoli. Tra noi ci sono sei anni di differenza ma siamo cresciuti insieme e la musica ci è servita per unirci ancora di più. Pensa che quando creiamo non abbiamo neanche bisogno di parlarci: lui sa bene quello che piace a me e io quello che piace a lui, è questa la cosa vincente tra di noi. In più siamo molto amici e confidenti quindi direi che abbiamo un rapporto molto bello e speciale”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA